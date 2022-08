Gamescom 2022: Las pequeñas indias son realmente grandes

Cuando faltan grandes juegos AAA nuevos, los pequeños estudios de juegos pueden brillar aún más. En la Gamescom de este año en el Hall 10, más desarrolladores independientes que nunca exhibirán sus últimos juegos independientes. Y a diferencia de los grandes editores en otras salas, los fanáticos de los juegos pueden experimentar mucho aquí sin tener que esperar en la fila durante mucho tiempo.

Junto a la zona indie, los visitantes pueden relajarse con Atari, Commodore & Co. No solo hay juegos clásicos antiguos, sino también títulos nuevos para consolas de juegos antiguas.

Indie Arena Booth está ubicado en el corazón del espacio independiente con una colección de juegos seleccionada. En lugar de enormes cabinas de exhibición, encontrará cómodos rincones de juego y muchas oportunidades para hablar directamente con los desarrolladores. Aprecian su interés y están felices de responder preguntas sobre el juego. 124 estudios de juegos de 32 países abarrotados con un área de 1.500 metros cuadrados.

Al mismo tiempo Caseta de Indy Arena También se representa en línea: en un divertido mundo en línea, guía a su avatar a través de una feria comercial virtual. Las transmisiones en vivo de Gamescom también ofrecen estudios de desarrolladores y sus juegos.

Estrategia de construcción sobre el lomo de un animal

Un modelo de tamaño completo de Onbu está en exhibición en el stand de Stray Fawn Studios en el stand de Indie Arena. (Foto: c’t, Liane M. Dubowy)

La plataforma Stray Fawn Studio es llamativa, ya que proporciona no solo estaciones de juego para el juego de construcción “The Wandering Village”. La mesa presenta un modelo grande de Onbu, la criatura que lleva el nuevo asentamiento alrededor del mundo en el juego, así como pequeños recortes de cartón para árboles y casas del juego.

Los pobladores de la “Aldea Errante” buscan refugio a lomos de una criatura gigante que escapa de un ambiente contaminado. Allí están tratando de construir un nuevo pueblo, cultivar campos y sobrevivir después del apocalipsis. Para ello, entablan una relación simbiótica con la criatura a la que llaman Onbu. Mueve el pueblo por todo el país.

En “The Wandering Village” construyes un nuevo asentamiento a lomos de una criatura gigante. (Foto: Estudio Stray Fawn)

El juego combina gráficos en 3D, gráficos dibujados a mano y animación, lo que se ve muy bien. Los gentiles pobladores destacan un poco en el estilo gráfico, pero son fácilmente reconocibles en el paisaje. En el juego, puedes cambiar rápidamente entre la vista de nivelación en la perspectiva habitual del edificio y la vista 3D de Onbu. O ver en el mapa a dónde ir. El organismo transporta el asentamiento a través de diferentes biomas, y vendrán más durante la fase de acceso temprano. El juego Swiss Stray Fawn Studios para diez jugadores se lanzará pronto en Early Access en Steam.

Crimen en el camino

El estudio de desarrolladores Paintbucket Games ya se ha hecho un nombre con su premiado “Through the Darkest of Times”. En su último juego, “The Darkest Files”, no estás coordinando un grupo de resistencia, sino investigando viejos crímenes nazis como la fiscal Esther Katz. Katz y otros comenzaron a investigar casos más antiguos a fines de la década de 1950. En las entrevistas, cuestiona a las personas involucradas, consulta archivos y reconstruye hechos a partir de la información recopilada.

Para este propósito, Paintbucket Games ha incorporado un guión gráfico en el que las inconsistencias en los datos de los encuestados se aclaran rápidamente. Sin embargo, no siempre es posible determinar la versión más confiable sobre la base de los hechos. Solo cuando Katz pueda presentar una teoría coherente de cómo ocurrió el crimen, se reabrirá el caso para que los responsables rindan cuentas. Los gráficos elegantes usan el color con moderación.

Después de los crímenes nazis: en “The Darkest Files”, la fiscal Esther Katz investiga casos antiguos. (Foto: Juegos de Paintbucket)

En el show jugamos el primer prototipo de “archivos más oscurosEl juego está programado para ser lanzado en 2023.

c’t zockt recopila jugadores de la revista c’t y hayes en línea. Jugamos juegos en todos los ámbitos, como indie y acceso temprano, tenemos un corazón para títulos antiguos y ocasionalmente nos aventuramos en la realidad virtual. Transmitimos fiestas LAN en vivo desde nuestro estudio de video de YouTube y publicamos regularmente nuevos videos relacionados con juegos allí. Echa un vistazo: youtube.com/ctzockt

prometiendo el proximo año

En Gamescom, pudimos señalar una gran cantidad de otras indies prometedoras. en “adios norte“Por Kyle Banks, como un perro leal, le devuelves el color a tu Heron y al mundo incoloro. El juego sigue un poco los pasos de Lost Ember. En el juego dibujado con amor”también conocido como “por Cosmo Gato El animal protagonista busca la paz en una pequeña isla. En el mundo del juego abierto, los personajes ayudan a otros animales, cuidan el medio ambiente y luchan contra los demonios del pasado. En el papel de Valentin Schmidt en el thriller Bayern “Cuento bávaro – SilencioEn la pista del crimen Este juego de rol de acción bávaro de mundo abierto superior proviene de Active Fungus Studios con guiones en alto alemán y actualmente se encuentra en Steam en Early Access.

Este y otros juegos Indie Arena Booth proporciona una plataforma Steam en línea Junto con varias pruebas gratuitas en una página separada durante Gamescom.



(lmd)