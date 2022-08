Gamescom está de vuelta, y millones lo están viendo en línea

Por primera vez desde 2019, el Gamescom Computer and Video Game Show se llevó a cabo nuevamente este año. Según los organizadores, unos 265.000 visitantes de más de 100 países acudieron a Colonia del 23 al 28 de agosto. En comparación con los 370 000 visitantes en 2019, eso puede sonar decepcionante. Pero las apariencias engañan. Gamescom se llevó a cabo en el sitio y en línea este año. Solo el espectáculo de apertura fue visto por 12 millones de personas en todo el mundo. Según los organizadores, contaron con más de 130 millones de visitas hasta el sábado por la noche. Apenas unos minutos después de que comenzara la feria inaugural, la feria comercial ocupó el primer lugar en las tendencias globales de Twitter. A pesar de las dificultades en la venta de entradas y recortes de entradas por la epidemia Gamescom se ha mantenido como el evento de juegos más grande del mundo.

No solo los fanáticos regresaron a Colonia. Unos 1.100 expositores de 53 países volvieron a visitar este año las salas de exposiciones de la ciudad a orillas del Rin. Sin embargo, algunos fabricantes importantes como Nintendo, Activision Blizzard, Sony, Take Two y Wargaming han decidido no participar en absoluto en el programa. Con un 75 por ciento, la proporción de empresas que exhibían desde el extranjero era más alta que antes de este año. Además de los expositores, más de 25.000 visitantes profesionales asistieron a Gamescom este año. La participación extranjera fue del 50 por ciento desde el nivel de 2019.

Se presentaron muchas cosas a los visitantes: además de la feria comercial, también está de vuelta el Gamescom City Festival. Según el organizador, más de 100.000 personas asistieron a los conciertos en el escenario de Rudolfplatz y Hohenzollernring.

Festival de la ciudad de Gamescom, Selig, Teatro Hohenzollernring. (Fuente: Flickr.com / Koelnmesse / Gamescom)

Y por supuesto los mejores juegos del año fueron nuevamente homenajeados:

Estos son los ganadores por plataforma:

El juego de Xbox más buscado de Microsoft: el último caso de Benedict Fox, Rogue Games

El juego de Nintendo Switch más buscado – Teen Hearts, Wired Productions

Juego de PC más buscado – Metal: Hellsinger, Funcom

El juego de PlayStation de Sony más buscado – Lies of P, Neowiz

Estos son los ganadores por género:

Mejor juego de acción y aventuras: Lies of P, Neowiz

Mejor juego de acción y metal: Hellsinger, Funcom

Mejor juego familiar – Paper Trail, Newfangled Games

Mejor juego independiente: Inkulinati, Daedalic Entertainment

Mejor juego multijugador – Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark

Mejor juego en curso: Sea of ​​​​Thieves, Microsoft

Mejor juego de rol – Mentiras de P, Neuwiz

Mejor juego de deportes: AEW: Fight Forever, THQ Nordic

Mejor juego de estrategia/simulación: IXION, Kalypso Media

Juego original – Inkulinati, Daedalic Entertainment

Koelnmesse, uno de los organizadores de Gamescom, se mostró satisfecho. “Estoy particularmente complacido de que tantos visitantes y expositores extranjeros hayan venido a Colonia para celebrar juntos su pasión por los juegos; este año, Gamescom es más global que nunca”, dice Gerald Boss, CEO de Koelnmesse. Game, la asociación alemana de la industria de los videojuegos, mira al futuro con optimismo. “En general, Gamescom 2022 ha superado nuestras expectativas: con este regreso en el sitio combinado con nuestra oferta digital ampliada, estamos en una posición ideal para el exitoso futuro híbrido de Gamescom”, dice el director general Felix Falk.

La Gamescom del próximo año tendrá lugar del 23 al 27 de agosto. Pero se abrirá directamente en la noche del 22 de agosto.