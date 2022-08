Gamescom: Strange Void – La exposición de videojuegos de Colonia pierde su alma

DrEl plan de gimnasio de gamescom En Colonia, contando la historia de las grandes cancelaciones de este año: mientras Electronic Arts anunció su película de fútbol insignia “FIFA 2020” en un gran podio en el Hall 6 en 2019, este año es el “Event Arena”, un escenario de eventos.

donde en el pasillo 7 sony Mostrando nuevos juegos para su consola Playstation, TikTok, un visor fuera de la industria que quiere llegar a los usuarios más jóvenes, se mudó en 2022.

Donde en 2019 en el Hall 8 Wargaming ofreció una emocionante actuación teatral en modelos de tanques y aviones de tamaño real, hay un Ford 2022, mc donaldsY el Samsung Y Western Digital: todas las empresas que coquetean con los clientes jóvenes pero que de ninguna manera son fabricantes de juegos tradicionales.

Leer también

El plano de la sala muestra cómo la Gamescom se transformó en un éxito de taquilla dos años después de Corona sin cabinas de exhibición reales, sin multitudes de visitantes en las salas de exhibición de Colonia, sin colas de horas. Aunque Gamescom sigue siendo un programa de juegos de computadora este año, se está convirtiendo cada vez más en un festival juvenil con actuaciones musicales, sesiones de firmas de autógrafos de personas influyentes de YouTube, escenarios de cosplay, competencias y todo tipo de cosas de fabricantes de automóviles, empresas de artículos deportivos o incluso del gobierno federal. gobierno.

Leer también mi anuncio Premio mayor en línea

Lo que falta son los estrenos mundiales de títulos de megajuegos, gracias a los cuales el programa fue una vez un destino de peregrinación para los jugadores de PC de toda Europa. “Como la antigüedad. Sólo que mejor” es el eslogan publicitario de los organizadores de este año. Pero la alineación decepciona a muchos fanáticos, quienes también lo anuncian en Twitter.

Aquí encontrarás contenido de Twitter Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren dicho consentimiento como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Activado”, aceptas esto (que se puede revocar en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

Dicen que Gamescom ha perdido algo de su encanto y alma. También se ha vuelto significativamente más caro, con precios de boletos que subieron casi un 50 por ciento en comparación con 2019.

La asociación de la industria “Game” no reveló cuántas entradas vendió el organizador después de decidir el nivel inicial de agua de 60.000 entradas por adelantado. El espectáculo se agotó solo el sábado.

Aquí encontrarás contenido de Twitter Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren dicho consentimiento como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Activado”, aceptas esto (que se puede revocar en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

La lista de cancelaciones es larga: Electronic Arts junto con el favorito de la audiencia “Fifa 23” hicieron su aparición en Colonia este año, y los estadounidenses no justificaron la cancelación. Siempre han estado ahí hasta ahora, pero parece haber una falta de excelentes demostraciones de juegos este año, muchos de los títulos más exitosos del editor se han retrasado y ahora solo están programados para 2023.

Sony Playstation también fue cancelada sin mucha justificación, aunque los japoneses tuvieron acceso a un interesante bagaje de feria con sus próximas gafas de realidad virtual VR2. Nintendo tampoco está presente, por lo que sigue siendo el único fabricante de consolas de juegos. microsoft Lealtad al pueblo de Colonia.

muerto aléjate

La empresa matriz de Facebook Meta, que actualmente se centra en gran medida en cambiar hacia el Metaverso, no está presente en las salas de exposiciones de Colonia como lo estuvo en 2019, aunque se puede mostrar mucho sobre el tema de la realidad virtual.

Finalmente, Activision Blizzard también falta en los cines de Colonia, y aquí también parece haber escasez de nuevas películas de gran éxito listas para proyectarse. Esto significa que no se puede ver ni el próximo “Diablo 4” ni el último “Call of Duty”, y parece que los desarrolladores tampoco han terminado aquí. Con el título pirata “Skull and Bones”, la compañía rival Ubisoft ofrece un juego masivo listo para jugar en Colonia.

Leer también

Muchos de los grandes títulos de juegos que los fanáticos han estado esperando ansiosamente se han retrasado debido a las crisis globales: por un lado, la pandemia de Corona aseguró que muchos estudios de juegos solo pudieran desarrollar y programar mucho más lento en 2020 y 2021. . Los títulos masivos de películas consumen años de tiempo de desarrollo, por lo que los retrasos en 2022 y 2023 son consecuencias directas de los años de pandemia en 2020 y 2021.

El desarrollo de juegos es una actividad muy colaborativa que también requiere hardware de alto rendimiento. Los programadores no pueden simplemente ser enviados a la oficina en casa con una computadora portátil.

Otro motivo del retraso en la programación de los estudios de juegos es la agresiva guerra rusa en Ucrania. Porque en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, muchos estudios de juegos administran centros de desarrollo para aprovechar los niveles salariales significativamente más bajos para los programadores competentes.

Por ejemplo, el antiguo desarrollador ruso Wargaming está haciendo todo lo posible para cortar todos los puentes a Rusia y Bielorrusia, trasladando la sede y los estudios de la empresa a Chipre y Europa del Este.

Los desarrolladores de la subsidiaria de EA, Dice, tuvieron que huir a refugios antiaéreos en Kyiv, y muchos programadores de la escena de desarrolladores de grandes juegos en Kyiv y sus alrededores fueron reclutados para el servicio militar como parte de la movilización general. Los proyectos iniciados no se pueden simplemente cambiar de nombre, los programadores necesitan semanas o meses para familiarizarse con el código de programación extranjero.

Las salas de exposiciones vacías en Colonia, entre otras cosas, las salas 1 y 3.1 no se utilizarán este año, sobre todo como resultado de crisis reales, que los juegos de disparos virtuales deben dejar atrás. Las empresas fuera de la industria utilizan el espacio gratuito para atraer a clientes jóvenes o distribuir información a grupos objetivo: Ford existe, como Samsung, Western Digital, McDonalds y la Oficina Federal de Tecnología de la Información (BSI). Y en el pabellón 10.2, el ejército alemán está reclutando a jóvenes para luchar en conflictos muy reales.

Puedes escuchar el podcast WELT aquí Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado requieren dicho consentimiento como proveedores externos. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Activado”, aceptas esto (que se puede revocar en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con la Sección 49 (1) (a) del RGPD. Puedes encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la palanca y Privacidad en la parte inferior de la página.

“All in Stock” es la instantánea diaria de la bolsa de valores del equipo editorial de WELT Business. Todas las mañanas desde las 7 am con nuestros periodistas financieros. Para expertos en bolsa y principiantes. Suscríbete al podcast en spotificarY el podcast de manzanaY el musica amazónica Y el Deezer. o directamente a través de RSS Feed.