Ganglios linfáticos agrandados: que enfermedades hay detrás de ellos

Cuando se infectan, no es raro que los ganglios linfáticos también se hinchen. Pero no siempre se trata sólo de un virus inofensivo. ¿A qué síntomas debes prestar atención?

Probablemente muchas personas son conscientes del hecho de que notan ganglios linfáticos inflamados como resultado de una infección, ya sea por sí mismas o a través de su médico. Esto puede ser muy doloroso a veces, pero generalmente desaparece a los pocos días durante o después de la enfermedad. Los ganglios linfáticos desempeñan un papel importante en el cuerpo en la defensa contra infecciones y enfermedades. Si bien los resfriados relativamente inofensivos también pueden ser causados ​​por una infección real de gripe, influenza o coronavirus, existen otros desencadenantes que pueden provocar inflamación de los ganglios linfáticos. También preste atención a los posibles síntomas acompañantes, como fatiga y pérdida de peso.

Ganglios linfáticos: qué papel desempeñan en el cuerpo

Los ganglios linfáticos inflamados pueden tener muchas causas. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

Además del sistema vascular, el cuerpo humano también consta del sistema linfático, que transporta los desechos y el agua de los tejidos con la ayuda de aproximadamente cinco litros de líquido linfático que se producen diariamente. A diferencia del sistema vascular, el sistema linfático no constituye el sistema circulatorio porque los pequeños vasos linfáticos comienzan en diferentes puntos del cuerpo, como el portal. RD Alfa mencionado. Luego, los vasos linfáticos transportan líquido linfático a aproximadamente 600 ganglios linfáticos, que se encuentran particularmente en el cuello, las axilas, la ingle y la parte posterior de las rodillas. Allí, en los ganglios linfáticos, cada uno de los cuales se parece a un frijol, se filtra el líquido linfático para eliminar las sustancias nocivas. Una vez que la linfa se purifica y se reduce a dos litros, se libera al torrente sanguíneo a través de la vena subclavia izquierda.

En caso de enfermedad, los ganglios linfáticos absorben patógenos a través del líquido linfático, lo que activa las células inmunitarias y las estimula para que produzcan anticuerpos. Cuantos más gérmenes y patógenos se puedan combatir, más células inmunitarias se activarán, lo que provocará inflamación de los ganglios linfáticos.

Ganglios linfáticos inflamados: ¿cuándo debería consultar a un médico?

Si los ganglios linfáticos están inflamados y activos, pueden medir hasta dos centímetros y, por lo tanto, pueden palparse fácilmente. Independientemente de si un ganglio linfático agrandado es doloroso o no, no existe necesariamente una relación directa con la causa. A menos que, por ejemplo, la inflamación de los ganglios linfáticos vaya acompañada de dolor de garganta y fiebre como indicación de una posible amigdalitis. Pero incluso en tal caso, siempre es importante que un médico controle y aclare los síntomas.

Debe consultar a un médico si:

Ganglios linfáticos de más de dos centímetros de tamaño, con o sin dolor

Ganglios linfáticos inflamados durante más de tres a cuatro semanas.

La inflamación de los ganglios linfáticos se desarrolla muy rápidamente y se siente muy difícil.

Múltiples ganglios linfáticos aparecen agrupados

La piel circundante está enrojecida y tirante, y también puede estar supurando.

Se producen síntomas adicionales como fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso no deseada. Fuente: Encuesta de Farmacia

Ganglios linfáticos inflamados: no sólo los resfriados, la gripe o el coronavirus pueden ser la causa

En última instancia, los ganglios linfáticos inflamados pueden tener muchas causas y ser un indicador de diversas enfermedades:

Frío

gripe

corona

amigdalitis

Fiebre glandular de Pfeiffer

enfermedad de Lyme

rubéola

Sarampión

amigdalitis

difteria

Tuberculosis

Artritis reumatoide, también conocida como reumatismo para abreviar

VIH

Cáncer, por ejemplo leucemia o cáncer de mama.

Síndrome de fatiga crónica EM/SFC

Enfermedades como los tumores también pueden surgir en el propio sistema linfático, como el linfoma de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin (LNH) y el mieloma múltiple (cáncer de médula ósea).

