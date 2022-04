Georgina Flor tras ser agredida y diagnosticada con shock en clínica – gente

La situación se está poniendo seria.

Tras el ataque a golpizas a Georgina Flor, de 32 años, no solo su exnovio Kubilay Ozdemir, de 42 años, tuvo la culpa. Porque la salud de las madres jóvenes también está en riesgo. Había que actuar rápidamente.

Aparentemente, el golpe de Kobe fue más duro de lo que se pensaba. ¡Georgina, que tiene un ojo muy negro y saltón, ahora está luchando con su vista!

La antigua vagoneta de la jungla ahora comparte una foto de un médico de su examen médico en Instagram. En consecuencia, Georgina estuvo en una clínica oftalmológica en su nuevo hogar en Dubai el sábado. ¡No solo tiene dolor en los ojos, sino que solo puede ver borroso!



Izquierda: Kobe y Georgina como una pareja jubilosa: ¡Esa fue una vez, el ex de Flor la golpeó brutalmente en la cara! Derecha: su ojo resultó gravemente herido e hinchado después del ataque.Fuente de la imagen: Georgina Fleur / Instagram, Star Press / Kai Kirchwitz



Los resultados son alarmantes: el informe confirma visión borrosa en ambos ojos. También sangrado en el ojo derecho.

Particularmente peligroso: se ha diagnosticado astigmatismo en ambos ojos. A la derecha, se dijo que la visibilidad había disminuido en 0,5 dioptrías y esto se debió al “shock”.



Georgina comparte este informe médico de la clínica oftalmológica en InstagramFoto: Instagram/georginafleur.tv



Georgina en su historia sobre la visita a la clínica: “Tengo que salvar mis ojos y mi vista”.

Peor aún: Fleur tuvo que leer este diagnóstico de trauma ayer en su cumpleaños número 32, porque tenía su día de honor en la clínica. Por supuesto que no podemos hablar de festividades. Sin embargo, se mostró muy feliz de recibir mensajes de felicitación de amigos que la apoyaron y le enviaron mensajes de aliento.

Flashback: La semana pasada, el ex Kobe de Georgina viajó a Dubái para recoger a su hija (de siete meses) según lo acordado por una empresa. Pero el amigo separado de Fleur (ambos están actualmente separados) vino borracho.

Dado que la madre-león no quería dejar a su hijo con su antiguo hijo en estas circunstancias, entró en pánico y la golpeó brutalmente en la cara. Kobe admitió este acto el viernes por la noche en el canal de televisión Bild con las palabras triviales: “Se me resbaló la mano”.

Kobe enfatizó que lo siente, pero las fotos de una conversación de chat entre los dos muestran que es poco probable que ese sea el caso. BILD tiene un historial de mensajes. Después del incidente, Kubi insultó a Georgina y le escribió en Instagram: “Nunca se vio mejor”.

Todavía no está claro si y cuáles serán las consecuencias para él. De todos modos, Georgina, que vive en Dubái, no quiere irse. “Pero no puedo y no quiero pasar a la clandestinidad ahora, eso está fuera de discusión para mí”, dijo el antiguo campamento en el bosque.

Sus ojos tienen prioridad ahora. seguridad de su hija.