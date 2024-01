Gislason islandés vs Islandia: “Un partido especial para mí”

A partir de: 18 de enero de 2024 a las 8:43 a. m.

Alfred Gislason, entrenador de la selección nacional de balonmano, se enfrenta hoy a su homólogo islandés en el primer partido de la ronda principal de la Eurocopa que se celebra en Alemania.20.30 h, en directo por ZDF). Un juego emotivo para un hombre de 64 años.

Se dice que Islandia es el tercer lugar más ventoso del mundo, pero en los otros dos países no vive nadie. Un país lleno de fuerzas naturales, aguas termales, vientos y fuertes jugadores de balonmano. Alfred Gislason fue uno de ellos antes de convertirse en entrenador en Alemania en 1997, y ha permanecido aquí desde entonces.

En el Campeonato de Europa de balonmano en su nueva patria, Alemania, se enfrentará como seleccionador nacional al equipo DHB en Islandia. “Será un partido muy especial para mí”. Gislason dijo después de la derrota ante Francia por 30:33 en el programa deportivo: “Siempre es especial contra tu país”.

Gislason trajo el espectáculo deportivo a Islandia

Gislason mostró a Sportschau lo importante que es para él su casa en el documental exclusivo de ARD “Alfred Gislason – Los fatídicos días del seleccionador nacional”. Al autor Hendrik Deichmann se le permitió acompañar al seleccionador nacional a la isla; La película muy personal que contiene muchas impresiones del hogar y la familia de Gislason está disponible en la biblioteca multimedia de ARD.

Entre otros lugares, viajaron a Akureyri, ahora la cuarta ciudad más grande de la nación insular con una población de 20.000 habitantes. Aquí viven los padres de Gislason, Adilhdur Alfredsdottir y Gisli Hjartarsson, su hermano mayor Jortur y varios de sus 20 sobrinos y sobrinas.

La extensa familia Gislason (Alfred tiene cinco hermanos y tres hijos) debe tomar una decisión ahora. “Tengo mucha curiosidad por saber si jugarán contra Alemania o Islandia”. Gislason dijo con una sonrisa el martes.

Alfred Gislason (dcha.) se encuentra con sus padres en Islandia en el documental ARD.

Campeonato de Europa de balonmano: Gislason quiere ganarle a Islandia

Dos corazones laten desde hace mucho tiempo en el pecho de este hombre de 64 años. “Me he vuelto bastante alemán, dicen mis amigos. Soy inusualmente puntual para un islandés”. Gislason dice en el documental de ARD: “Creo que los islandeses son muy resistentes, pero la planificación no siempre es su punto fuerte. Todavía son algo cazadores-recolectores”.