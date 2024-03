GNTM 2024: Heidi Klum posa para 14 modelos seguidas

Se supone que los candidatos a GNTM deben demostrar su talento en la pasarela como modelo. Pero algo salió mal. Heidi Klum entra en acción y envía a más de una docena de modelos a casa.

GNTM 2024, Episodio 3

Aún quedan 54 candidatos

GNTM 2024: ¿Qué pasó?



En el casting de Berlín, Heidi Klum seleccionó a más de 50 candidatos para la 19ª edición. Temporada GNTM seleccionada. Bastante, como ya os había anunciado la semana anterior. Para reducir el número de candidatos, 24 mujeres y 30 hombres deberán asumir otra tarea. Vestidos sólo con una bata de baño negra, caminaron de un lado a otro frente a Klum y al jurado invitado Jean Paul Gaultier. El diseñador está entusiasmado con la creatividad con la que los participantes pueden transformar una pieza de tela en prendas de vestir. Para siete jóvenes modelos todo terminó de inmediato: Klum las envió a casa.

Otros pueden mostrar sus talentos en el modelaje. La ropa corre a cargo de la diseñadora berlinesa Yasmin Erbas. Pero incluso antes de que comience el espectáculo, hay algunos problemas detrás de escena. La candidata Fabienne pisa el vestido de su competidora Marie. El dobladillo está roto y hay que cortarlo. La candidata Nouri se siente desesperada porque tiene que probarse seis vestidos hasta que uno de ellos le queda bien. “La sensación de no estar bien ha vuelto. Especialmente cuando te comparas con los demás”, dice la mujer trans.

Entre los que estaban sentados en la sala se encontraban la diseñadora Marina Hormanseder y su colega Kilian Kerner. Los candidatos deben demostrar su valía en el escenario frente a un público profesional. Pero no todo el mundo domina esta tarea. Los tacones altos causan problemas a muchas mujeres. Klum había predicado en el último episodio: “Este es nuestro oficio. Tenemos que poder caminar con tacones altos”.

Emocionante de la semana



Hay algunos contratiempos en el modelaje. A muchas candidatas se les enganchan los tacones en el dobladillo de los vestidos y tropiezan en la pasarela. Desde zapatos extragrandes hasta colas extralargas y ropa ajustada, todo está ahí. El candidato Djos pierde el rumbo y camina arriba y abajo del escenario varias veces. Jana, de 24 años, es la más afectada: no puede mantenerse en pie sobre sus tacones altos y cae al final de la plataforma. El candidato Lucas tampoco tuvo tanta suerte: tenía la ropa muy desgarrada en las nalgas y las piernas. Sin embargo, el joven de 24 años no da señales de ello y sigue corriendo.

Juez invitado



El diseñador estrella Jean Paul Gaultier evalúa a los nominados con Heidi Klum. El hombre de 71 años está particularmente entusiasmado con los hombres que podrán participar en el GNTM esta temporada. El francés cree que la competencia ahora está equilibrada. Gauthier también destaca que siempre busca personas excepcionales. “Me gusta ver la diferencia entre las personas. Si solo ves repetición, son como clones. No me gustan los clones, me gusta algo especial”, dice. Ya fue juez invitado en GNTM en 2017 y descubrió a la candidata Viola Beck, a quien contrató como modelo para su campaña de fragancias. ¿Encontrará nuevamente lo que busca en la temporada 19?

¿Quién tiene que ir?



Después de que siete nominados tuvieran que marcharse antes del desfile, Heidi Klum envió a siete más a casa después del desfile. Los 54 modelos iniciales son ahora 40: 20 mujeres y 20 hombres. En el próximo episodio podrás completar la primera sesión de fotos, que tendrá lugar en Tenerife.

La charla de la semana de Klum



“Me rompió el corazón, pero desafortunadamente el viaje ya terminó. Lo siento mucho”. (Heidi Klum será la anfitriona de Nicklaus, quien la eligió como favorita)