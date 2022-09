Gobierno – Miles de simpatizantes apoyan a la vicepresidenta argentina – Política

BUENOS AIRES (AP) — Tras un ataque a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, el gobierno culpó a la oposición conservadora ya los medios de comunicación por el ataque.

“Este no es un loco solitario ni un caso aislado: son tres toneladas de editoriales en diarios, TV y radio que allanan el camino para discursos violentos”, escribió en Twitter el ministro del Interior, Eduardo Di Pedro. “Sembraron un ambiente de odio y venganza, y hoy nos dieron el resultado: el intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

Soporte de seguidores

Un intento fallido de asesinato de un político popular y controvertido ha sacado a la luz las profundas divisiones de Argentina. Una llamada “grita” (división) entre derecha e izquierda recorre toda la sociedad. Como una mujer fuerte de izquierda, Kirchner fue venerada casi religiosamente por sus seguidores, pero sus detractores la odiaron apasionadamente.

Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires el viernes para apoyar a Kirchner. “Ante un intento de asesinato del político más destacado de la nación, nadie que defienda a la república puede quedarse callado o dejar de lado sus diferencias ideológicas para no ser rechazado unánimemente”, dijo la presidenta del Sindicato de Actores, Alejandra Darín, en un comunicado conjunto. en la Plaza de Mayo frente a la sede de gobierno. “Durante años, un pequeño círculo de políticos y medios de comunicación ha repetido la retórica del odio, la difamación, la estigmatización y la criminalización de cualquier político de base o simpatizante del peronismo”.

Delincuente y delincuente

Kirchner escapó anoche de una masacre. Mientras el expresidente (2007-2015) saludaba a sus simpatizantes frente a su residencia en el elegante barrio de Recoleta en Buenos Aires, un hombre le apuntó con un arma a quemarropa. Según testigos, apretó el gatillo al menos una vez, pero no disparó. Los kirchneristas lo atacaron y la policía lo arrestó.

Según informes de prensa, el acusado es un brasileño que vive en Argentina desde hace mucho tiempo. En marzo de 2021, se recuperó un cuchillo del hombre durante un registro policial. Se dice que ha estado siguiendo a grupos de extrema derecha en las redes sociales. Más recientemente, el canal de televisión Crónica entrevistó dos veces al hombre de 35 años. Habló contra el gobierno y sus esquemas sociales. En su codo derecho tiene un tatuaje del sol negro, que fue usado por las SS durante la dictadura nazi y ahora es considerado un símbolo de reconocimiento en la escena de extrema derecha.

“Es un outsider y no tiene nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. De él se puede esperar cualquier cosa”, dijo en televisión un ex amigo del imputado. “Creo que quería matarla, pero desafortunadamente no lo practicó de antemano”. El arma homicida parece haber tenido su cargador cargado durante el ataque, pero no hay ningún cartucho en el cañón. Le salvó la vida al vicepresidente Kirchner.

antecedentes de kirchner

El hombre de 69 años es visto como un autor intelectual en el gobierno argentino. Muchos ministros pertenecen a su campo dentro de la coalición, y en repetidas ocasiones ha logrado imponer su voluntad al gobierno del presidente Alberto Fernández. Para sus seguidores, que a menudo provienen de entornos humildes, el político siempre está elegantemente vestido, vestido de manera extravagante y un garante de eventos sociales lujosos para los estándares latinoamericanos en Argentina.

El carismático político domina las calles a través de una gran red de movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones partidarias leales a él, como La Cámpora, una organización juvenil. Esto volvió a quedar claro recientemente cuando la oficina del fiscal estatal solicitó una sentencia de doce años de prisión y la inhabilitación de por vida para cargos públicos en casos de corrupción contra Kirchner. Según los informes, trajo al gobierno el equivalente a mil millones de euros a través de dudosos acuerdos de construcción. Desde entonces, sus seguidores han acampado en solidaridad con Kirchner en la calle frente a su departamento en el elegante barrio de Recoleta de Buenos Aires. Los vecinos y la policía chocan repetidamente.

Tras el intento de atentado contra Kirchner, el presidente Fernández fue acusado por la oposición y los medios de incitar al odio contra su gobierno. El líder del partido conservador PRO acusó al jefe de Estado de utilizar políticamente el fallido intento de magnicidio. “El presidente está jugando con fuego: en lugar de investigar seriamente un hecho grave, culpa a la oposición y a la prensa”, escribió Patricia Bullrich en Twitter. “Convierte la violencia personal en acción política. Lamentable”.

