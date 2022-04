Goboo Deals: compre teléfonos Xiaomi, tabletas y más con grandes descuentos aquí

compromiso 26 de abril de 2022 a las 10:22 am Los teléfonos móviles, tabletas y más de Xiaomi siempre están disponibles en Goboo a muy buenos precios. Hemos echado un vistazo más de cerca a las ofertas actuales y le mostramos las mejores ofertas.

Si desea ahorrar en la compra de tecnología, no solo debe mirar las ofertas de los comerciantes alemanes, sino también mirar a los comerciantes chinos. A menudo ofrecen teléfonos móviles, tabletas y similares a un precio mucho más económico. Sin embargo, normalmente tienes que pagar costosos aranceles aduaneros además del precio. No es así con Goboo.

Empresa de giros postales especializada en distribuir productos Xiaomi Tiene su sede en Singapur, pero cuenta con almacenes en todo el mundo, incluida España. Para los pedidos enviados a Alemania desde este almacén, no se cobran impuestos aduaneros ni impuestos sobre las ventas de importación. Hemos comprobado para usted qué ofertas valen la pena actualmente.

El tiempo de entrega



Goboo afirma que los pedidos generalmente se envían dentro de las 24 horas. Para entregas dentro de Europa, existen dos tipos de envío, “Programa de Entrega Estándar” y “Correo Económico”.

Para el primero, el minorista especifica un tiempo de envío de tres a siete días hábiles. Los pedidos realizados con el segundo método de envío deben estar en camino en un plazo de siete a quince días.

las tasas de aduana



No hay tarifa de aduana para los pedidos realizados con Goboo. Aunque la empresa de pedidos por correo también tiene almacenes fuera de la Unión Europea, simplemente no es posible realizar un pedido con Goboo si especifica Alemania como país de destino.

tecnología de importación

La importación de tecnología del exterior está asociada con obstáculos. Le explicaremos qué considerar cuando se trata de envíos y aduanas.

Solo se le sugieren automáticamente los artículos que se pueden enviar desde el almacén dentro de España.

Envío



Los gastos de envío incurridos al realizar un pedido a través de Goboo dependen del producto, el método de envío, el almacén específico y el destino. Para los envíos desde España a Alemania, el envío gratuito se suele ofrecer a través del “Programa de envío estándar” para toda Europa.

¿Goboo ofrece vales o cupones?

No, no directamente. Cuando compras determinados productos, es posible que recibas un vale o vale. A continuación, puede recuperarlo en la tienda en línea. ¿Cancelaste el pedido? Antes Después del pago o si cancela todos los artículos del pedido, recibirá el cupón de vuelta. tu cancelas Cuota Ordene después del pago, no obtendrá el cupón.

Métodos de pago



Con Goboo puede utilizar las opciones de pago habituales como tarjeta de crédito, transferencia instantánea, PayPal y Klarna. También puedes canjear un vale o vale.

Devolución y Garantía



Si no estás satisfecho con un producto que has pedido o si está defectuoso, también tienes derecho a devolución y garantía con Goboo. Los pedidos que ya han sido abiertos pueden cancelarse dentro de los 14 días, y para la mercancía sin abrir y sin usar, el período de cancelación es de hasta 30 días.

Goboo se hará cargo de los gastos de envío de la devolución si el artículo se encuentra en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando se entregó. Si no, el comprador debe hacerse cargo de la tarifa de envío de devolución.

Si la mercancía que ordenó de Goboo es defectuosa o está defectuosa dentro de los 180 días posteriores a la entrega, puede confirmar su reclamo de garantía. En este caso, el distribuidor se ofrece a reparar o reemplazar la mercancía. Otra opción es la devolución parcial o total del precio de compra.

Seguimiento del envío



Para realizar un seguimiento de los pedidos, Goboo envía un correo electrónico con la información de envío después de la compra. Además, el estado de la entrega se puede consultar en el perfil en “Mis pedidos” – “Órdenes de envío” – “Seguimiento”.

