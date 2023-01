GoldenEye 007 llega a Xbox y Nintendo Switch este viernes, con varias mejoras

El original ha vendido más de ocho millones de copias, lo que lo convierte en el tercer juego más popular para Nintendo 64. We’ll Own It microsoft Y nintendo anunció que el juego estará disponible el viernes 27 de enero en Xbox y Nintendo Switch ( Unos 287 euros en Amazon ) Aparecerá. Se requiere suscripción a Xbox Game Pass para jugar a la versión Xbox One y Xbox Series X | S, mientras que en la consola híbrida de Nintendo, el juego solo está disponible a través de una tarjeta de expansión de suscripción de Nintendo Switch Online.

Hannes Brecher – Redactor técnico sénior Se han publicado 11.038 artículos en Notebookcheck desde 2018

Desde 2009, he estado escribiendo para varias publicaciones del sector tecnológico hasta que me incorporé a la sección de noticias de Notebookcheck en 2018. Desde entonces, he combinado mis muchos años de experiencia en el campo de las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes con mi pasión de toda la vida por la tecnología para informar. nuestros lectores sobre los nuevos desarrollos en el mercado. Mi experiencia en diseño como directora de arte para una agencia de publicidad me da una visión profunda de los detalles de esta industria.