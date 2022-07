“Golpe contra el balón” – más problemas tras escándalo entre Brasil y Argentina

Estado: 06.09.2021 19:06

El mejor clasificatorio para la Copa Mundial de la historia de América del Sur fue cancelado después de seis minutos, debido a una brecha de corona. Ahora nos culpamos unos a otros.

“¡Qué lío!”, “¡Ridículo!”, “¡Calumnioso!”, “¡Brasil es el campeón mundial de la vergüenza!” Los diarios de Argentina están llamando la atención el lunes (6 de septiembre de 2021) después de que estalló un escándalo en el mejor clasificatorio mundialista de Sudamérica. El diario de tendencia izquierdista “Página 12” llegó a decir: “ Poner contra la pelota “Olvido.

En la portada, dos de las superestrellas de París, Lionel Messi y Neymar San Germán, cada uno con su camiseta nacional, ambos tocándose la frente y pareciendo ahogar la risa. Mientras tanto, el mundo del fútbol sigue sacudiendo la cabeza con incredulidad ante el espectáculo del Super Clásico entre los pesos pesados ​​de Brasil y Argentina.

Apenas cinco minutos después del inicio del partido en el estadio de Sao Paulo, funcionarios de la agencia estatal de salud Anvisa fueron escoltados al campo por la policía federal brasileña. Detrás de ellos, ejecutivos sindicales vestidos de traje, jugadores, árbitros, gestos salvajes: caos y controversia. De repente, los jugadores argentinos desaparecen en el vestuario. Luego de 50 minutos el árbitro Jesús Valenzuela finalmente abandonó el partido. Eso es todo.

Tergiversaciones y omisiones

El motivo de la confusión: cuatro jugadores argentinos que supuestamente violaron los requisitos de cuarentena de Brasil. En concreto, se trata de ellos. Liga Premier-Pros Emiliano “Tibu” Martinez, Emiliano Buendia (ambos Astonville), Cristiano Romero y Giovanni Lo Celso (ambos Tottenham Hotspur) se dice que han dejado de permanecer en el Reino Unido en su formulario de entrada: el país está en la lista roja de epidemias de Brasil. Esto significa: 14 días de cuarentena obligatoria.

En cambio, Martínez, Romero y Lo Celso estaban en el XI inicial de los “Gauchos”. “¿Por qué (Anvisa, nota del autor) no actuaron antes?” preguntó el ciego e indefenso Messi, que en medio de la conmoción había vuelto accidentalmente al campo con una camiseta de fotógrafo. pregunta correcta

Las redes sociales se están calentando

Claro que de este y del otro lado del Río de la Plata hay gran desacuerdo sobre quién robó este domingo. Mientras los periodistas brasileños debaten “Trucos y trampas típicas” Los argentinos estaban molestos e instados a cumplir con las reglas de Corona, el hashtag # se hizo popular en los medios argentinos.Gagones (Cobardes). Se dice que se saltearon el partido por temor a sufrir otra derrota, como les sucedió a los brasileños en la final de la Copa América del campeonato sudamericano hace casi dos meses.

Además, a Brasil le faltan algunos jugadores estrella, y de la Premier League: el entrenador Tide inicialmente los tenía en la lista, pero los clubes británicos no los dieron a conocer. El hecho de que el deber de cuarentena no se aplique a los brasileños completa la paradoja para los argentinos, después de todo, los pasaportes no protegen contra el virus.

Por supuesto que falta Maradona: una foto de su famosa salida WM En 1994, cuando una enfermera lo sacó de la cancha para un control de dopaje, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ alguna vez había sido un shock para toda Argentina – y ahora se ha convertido en un collage, se puede ver al portero de Diego “Tibu” Martínez.

Comunicación del caos

A nivel organizacional, el dinero se pasa de unos a otros. uno esta cerrado “no hay tiempo” Les dijeron que no podían jugar, explicó el técnico argentino Lionel Scaloni a la confederación. AFA Se hace referencia a la Asociación Sudamericana CONMEBOL : Fue amable de tu parte tocar como un cuarteto. Finalmente, en agosto pasado, los estados miembros acordaron un protocolo que permitiría excepciones a las regulaciones nacionales de cuarentena en casos especiales, y así la Copa América podría celebrarse en Brasil.

La Autoridad de Salud no acepta unvisa. Ya tienes repeticiones de sábado CONMEBOL los FBC y la Confederación Argentina AFA Se reportó cuarentena de cuatro jugadores. No hay aplicación permisible de la excepción por parte de Argentina. Según el sitio web “UOL Esporte”, los argentinos se encerraron el domingo en el hotel y en el vestuario para evitar el acceso de las autoridades brasileñas.

Una cosa es segura: la comunicación fue profesional. “Incompetencia, engaño y negligencia” , resumió uno de los más importantes comentaristas de fútbol del diario brasileño ‘Globo’. “ eso es una locura “, explicó fifa El presidente Gianni Infantino en un mensaje de video en la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos ECA Pero enfatizó: “Debemos superar estos desafíos agregados a la crisis de Corona”.