¿Golpeando con un dedo roto?: Cirujano refuta afirmación de Amber Heard

Amber Heard acusa a su exmarido, Johnny Depp, de cometer graves actos de violencia física en los tribunales. Así es como se dice que Johnny Depp la golpeó mientras usaba una férula para un dedo roto. El cirujano de Depp cree que esto es poco probable.

En el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard, el juez Benny Azcaret rechazó el martes la solicitud de Depp de desestimar la reconvención de su exesposa. Existe una posibilidad razonable de que el jurado apoye la reconvención de Heard, dijo Azcaret, y agregó: “No es mi trabajo evaluar la veracidad o el peso de la evidencia”. Heard está demandando a Depp por 100 millones de dólares, alegando que el abogado de divorcios Adam Waldman la difamó y perjudicó su carrera al acusarla a ella y a sus amigos de “fraude por abuso”.

Las puntas de los dedos amputados de Depp también fueron un problema nuevamente. El doctor David Colber, que operó a Depp en marzo de 2015, refutó la afirmación de Heard de que Depp la agarró y golpeó a pesar de tener una escayola durante un altercado conocido como el “incidente de la escalera”. Colber dijo que Depp se rompió el dedo medio y perdió tejido blando. Los actores le hicieron imposible formar un puño. Cuando se le preguntó si Depp pudo atrapar y golpear a alguien, Culber respondió: “Podría haberlo intentado (…) pero no sé qué tan bien funcionó”. Depp tenía más daños en la mano y una férula, que el cirujano notó durante el tratamiento.

Luego, varios expertos comentaron el testimonio de los testigos de Heard sobre las supuestas implicaciones de las acusaciones de Waldman contra la actriz. La consultora de entretenimiento Catherine Arnold informó el lunes que Heard perdió hasta 50 millones de dólares en oportunidades comerciales debido a Depp y Waldman. La productora dijo que su papel en la popular película de DC “Aquaman” debería haber impulsado la carrera de la actriz y la potencial carrera de Heard con estrellas de acción como Jason Momoa (“Aquaman”), Gal Gadot (“Wonder Woman”) y la comparación con Zendaya. (“El Hombre Araña”). .

Watch acusa a un polémico psiquiatra

En una declaración en video, Walter Hamadeh, responsable de las películas de superhéroes de la serie DC en Warner Brothers, negó los comentarios de Arnold. En consecuencia, la demanda de Heard no tuvo efecto en su papel en “Aquaman 2”. Aunque hubo “conversaciones sobre un posible reemplazo”, esto se debió a preocupaciones sobre la química entre Heard y el actor principal Jason Momoa. El experto en derecho del entretenimiento Richard Marks, contratado por el equipo legal de Depp, calificó las calificaciones de Arnold como “altamente especulativas” porque los actores de Arnold compararon a Heard con ser las estrellas de sus propias películas de superhéroes. El experto en daños económicos Michael Spindler también calificó el análisis de Kathryn Arnold como “insuficientemente documentado” e “inapropiado”.

Doug Banya, experto en análisis de redes sociales, también testificó nuevamente ante Johnny Depp. Contrastó con su colega Ron Schnell, quien afirmó la semana pasada que había un vínculo entre las declaraciones del abogado de divorcio de Depp y los sentimientos negativos hacia Heard en Twitter en forma de hashtag. Banya dijo que el 35 por ciento de los tuits negativos de Heard se escribieron antes de que Waldman dijera algo. También mostró que el uso del hashtag “Justicia para Johnny Depp”, que Schnell enumeró entre otras cosas, en realidad disminuyó durante el período analizado. El reclamo de daños de Heard estaba fuera de discusión porque no había causalidad, según la conclusión de Banya.

Mientras tanto, se le preguntó al psiquiatra forense Richard Shaw qué pensaba del testimonio del lunes del compañero practicante David Spiegel. Entre otras cosas, acusó a Depp de “rasgos narcisistas” y lo llamó “idiota”. Shaw Spiegel fue acusado de violar los principios éticos de la Regla Goldwater, que establece que los psiquiatras no pueden emitir juicios profesionales sobre figuras públicas que no hayan examinado personalmente. En este contexto, Shaw dijo que la evaluación de Spiegel sobre Depp era inaceptable.

Escuché “celosa y loca”

Morgan Night hizo la aparición más sorprendente como testigo de Johnny Depp. Al expropietario de Hicksville Trailer Palace, que fue tratado varias veces en el juicio, se le permitió testificar a pesar de un tuit reciente que calificaba a Amber Heard de “celosa y loca”. Habiendo declarado bajo juramento que nunca antes había seguido el juicio, se le permitió a Night tomar el asiento de testigo. Relató la visita de Depp y Heard a su parque de casas rodantes de lujo en 2013, durante la cual Depp supuestamente saboteó un tráiler y realizó un “registro corporal” a Heard.

Knight testificó que notó que Heard estaba enojado, de lo contrario, todos se habrían divertido alrededor de la fogata. Cuando más tarde habló con Depp en detalle, Heard se unió a ellos. Ambos estaban borrachos. “Empecé a gritarle”, recuerda Knight. “Francamente, no quería escuchar eso porque realmente me excitó. Solía ​​​​estar en relaciones emocionalmente abusivas”. Depp se “puso en cuclillas” frente a Heard y parecía que estaba “asustado”. El actor luego se disculpó con él y dijo que parecía “menos abierto” que antes. Later Night escuchó una conmoción en el tráiler de Heard y Depp. A la mañana siguiente, se rompió una lámpara que colgaba de la pared, pero ese fue el único daño.

“Di la verdad”, dijo la hermana de Heard.

Jennifer Hoyle, ex jefa y compañera de cuarto de la hermana menor de Heard, Whitney Henriquez, testificó en un video pregrabado. Henríquez también comentó recientemente sobre el “incidente de la escalera”, alegando que Depp la golpeó primero y luego atacó a Heard. Sin embargo, Howell acusó a Henríquez de mentir. En un correo electrónico de 2020 que se mostró al jurado, le pidió a la mujer de 34 años que “diga la verdad”. Howell dijo que Henríquez “ama” a Heard y está tratando de “proteger a su hermana”, pero está haciendo “algo muy malo” al respaldar las acusaciones de abuso contra Depp. Poco antes de que el testimonio en video se interrumpiera abruptamente, Howell también informó haber recibido un cheque anónimo de $ 250,000 para su organización sin fines de lucro alrededor de 2018, que dijo que era en honor a la Sra. Heard. Hay indicios de que el donante anónimo era el exnovio de Heard, Elon Musk.

Howell negó previamente las acusaciones de Henríquez en una demanda por difamación del sol al estilo de Johnny Depp. vi el productoDespués de enterarse por Henríquez de que Heard era “extremadamente violenta” y que no podía entender por qué Depp había “tolerado el abuso de Amber”. Sobre el argumento de la escalera, Henríquez le dijo: “Trató de evitar que Amber atacara a Johnny. Cuando trató de intervenir, Amber casi empujó a Whitney por las escaleras. Me dijo que le preocupaba que Amber pudiera matar a Johnny”, dijo Whitney. Howell también fue testigo en Londres de cómo Henriquez le admitió que Heard Deep se cortó la punta de un dedo en Australia.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en el set de The Rum Diary en 2009. Se casaron a principios de febrero de 2015 y Heard solicitó el divorcio a fines de mayo de 2016, que finalizó a principios de 2017. Después de que Depp perdiera un caso por difamación en Gran Bretaña en 2021 Against The Sun, que lo llamó un “golpeador de esposas”, el juicio en Estados Unidos comenzó en abril. Se esperan discursos de clausura para el 27 de mayo.