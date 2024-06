Google está descontinuando el panel web de Fitbit y reduciendo la cantidad de rastreadores de actividad física en la aplicación

Parece que Google está eliminando gradualmente la aplicación Fitbit y varias funciones de este rastreador de actividad física. Desde abril, ya no es posible realizar compras en la tienda en línea de Fitbit, que antes era independiente, y se le redirige a Google Store. En julio, el panel web de Fitbit también se retirará y los usuarios quedarán relegados a la aplicación de Fitbit. Pero se quejan de que la aplicación no tiene todas las funciones del panel de control y no muestra los datos de fitness de forma clara y gráfica.

A principios de 2021, Google completó la adquisición de Fitbit. Al año siguiente, Google lanzó su primer reloj inteligente, el Pixel Watch, que no depende del propio servicio de seguimiento de actividad física de Google Fit, sino de Fitbit y su aplicación. Pero a pesar de que Google anunció que la salud es un componente esencial de Android 14, la empresa de datos está reduciendo gradualmente la funcionalidad de algunos servicios. Las API de Android para Google Fit se retirarán a mediados de 2025, por lo que se especula sobre el fin de Google Fit.

Fitbit pone la aplicación a la vanguardia

Ahora accede al panel web de Fitbit. En nuestro foro comunitario privado Fitbit explica: “El próximo mes integraremos el panel de Fitbit.com en la aplicación de Fitbit. El navegador web ya no brindará acceso al panel de Fitbit.com después del 8 de julio de 2024”. Fitbit promete que “todos los datos y registros de actividad, nutrición, sueño y peso permanecerán disponibles en la aplicación de Fitbit”.





Panel web de Fitbit (imagen: Reddit)

Pero el final del panel web deja lagunas en Fitbit. Los usuarios se quejan de que la aplicación no muestra muchos datos gráficamente y carece de claridad debido al tamaño limitado de la pantalla de los teléfonos inteligentes. Además, Fitbit no admite pantallas más grandes, como las tabletas. Esto priva a los usuarios de la única opción de ver en una pantalla más grande.

Críticas de los usuarios por la falta de funcionalidad en la aplicación

Los usuarios se quejan, por ejemplo. En RedditNo puedes crear tu propia comida ni agregar un entrenamiento que falte en la aplicación. Tampoco mostrará cuántas calorías aún necesita quemar para alcanzar sus objetivos, como muestra el panel. Es más conveniente ingresar sus datos usando un teclado que en un teléfono celular. Esto dejaría a Fitbit detrás de la competencia. Garmin, por ejemplo, todavía ofrece este panel web y el Apple Watch tiene una aplicación de salud para iPad.

No se sabe si la reducción de la funcionalidad de Fitbit es uno de los recortes adicionales anunciados por el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, este año. Google comenzó como una empresa web y de Internet, pero ahora parece centrarse más en las aplicaciones y abandonar cada vez más las funciones de escritorio. Critica a Ars Technica, por ejemplo..



