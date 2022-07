Google Pixel 6 puede estar demasiado caliente incluso para hacer una copia de seguridad de las fotos

Ups, encontramos un mensaje extraño. Cuando comencé mi nueva semana de trabajo, mi Google Pixel 6 Pro no quería guardar mis fotos porque el cargador se calentó demasiado.

La copia de seguridad no se realiza porque el teléfono inteligente está demasiado caliente

En realidad, solo quería guardar una nueva captura de pantalla. Pero no apareció en mi nube de Google Fotos. Así que verifiqué por qué la copia de seguridad no se está ejecutando. Desafortunadamente, no es inusual que la aplicación Google Photos se inicie manualmente a veces para iniciar el proceso de copia de seguridad de inmediato.





Pero lo que vi a continuación fue muy inusual. Donde Google Photos generalmente informa que la copia de seguridad está en progreso y la cantidad de instantáneas en la cola, vi un mensaje de error que decía que el dispositivo estaba demasiado caliente (ver foto de portada). Solo cuelga del cargador (cable) en mi escritorio en este momento y no se ha usado mucho de ninguna manera.

Los dispositivos aceleran automáticamente varias funciones si se calientan demasiado. Esto incluye el rendimiento general del sistema y, obviamente, también otros trabajos en segundo plano, como la copia de seguridad de nuestros datos. Esta vez encuentro el momento realmente extraño y muy inapropiado.

Al Google Pixel 6 le gusta estar muy caliente, pero ¿incluso con las tareas más simples?

lo he escuchado antesPor ejemplo, los teléfonos inteligentes Pixel 6 tienden a calentarse mucho en verano. ¿Pero incluso en su escritorio con solo el cargador enchufado y sin que suceda nada más? anormal. Espero que Google realmente pueda mejorar el Pixel 6a en este sentido y, a más tardar, con el Pixel 7 pueda incorporar mejoras significativas.

¿Tiene problemas de calor con su Google Pixel 6 o no está familiarizado con tales informes?