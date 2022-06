Google usa la nueva canción de Drake para criticar a Apple › Macerkopf

El servicio de chat RCS (Rich Communications Services) es un estándar moderno basado en la web para mensajería en red que pretende reemplazar a SMS y MMS. La alternativa SMS acercará Android e iOS. En los últimos meses, Google ha presionado públicamente a Apple para que lleve RCS al iPhone. La última incursión de Google incluye un “video explicativo lírico no oficial” para “Texts Go Green” del nuevo álbum de Drake.

RCS en iPhone

El viernes, Drake lanzó su séptimo álbum de estudio, Honestly, NeverMind. Una canción (Texts Go Green) trata sobre un chico que termina una relación porque su pareja no le comunicó sus sentimientos de la manera correcta. Con un nombre como “Texts Go Green”, no pasó mucho tiempo antes de que el equipo de redes sociales de Google se abalanzara sobre Apple y su plataforma iMessage, argumentando que los iPhones y otros dispositivos deberían admitir mensajes RCS.

#TextsGoGreen Golpeamos diferente, es por eso que tuvimos que dejar este video de demostración no oficial con la letra. # mensaje recibido 💚 pic.twitter.com/dPxt9yZjCG -Android (Androide) 18 junio 2022

Cuando alguien envía algo en iMessage y aparece una burbuja verde, significa que está hablando con alguien (tal vez un usuario de Android) a través de SMS/MMS. En comparación con los servicios de chat modernos, los SMS y MMS son muy limitados, por lo que las restricciones son una espina clavada para Google.

Google está librando una larga campaña para presionar a Apple para que haga que el iPhone también sea compatible con RCS. Si bien Google creó RCS desde cero (gracias a la falta de compromiso de los operadores), desbloqueará la capacidad para que los dispositivos Android y Apple compartan las mismas funciones para la mensajería, incluida la escritura, los recibos de lectura y el cifrado de extremo a extremo. mucho

Es cuestionable si Apple se subirá al carro de RCS. Con iMessage, Apple básicamente tiene todo lo que una empresa quiere. En el mejor de los casos, la interfaz con el mundo exterior puede ser interesante para Apple. Sin embargo, el problema detrás de este concepto sigue siendo que muchas partes, que en última instancia son competidores, deben jugar codo con codo. Por lo tanto, no sorprende que el servicio haya progresado con bastante lentitud hasta ahora.