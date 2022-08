Grandes posibilidades de aterrizar hoy. ¿Cuándo empiezas?

a: Sven Galitski

Después de que Amazon obtuvo su respiro de PS5 la semana pasada, ahora las cosas vuelven a ser emocionantes. ¿El gigante de los envíos está trayendo nuevos suministros a las consolas hoy?

Actualización del 17/08/2022, 09:15 a. m.: Es miércoles, lo que significa que se acerca el próximo Amazon Day. Recientemente, el gigante de los envíos ha vuelto a ser menos visible en las ventas de PS5, porque poco después del Prime Day no hubo caída el miércoles. Hoy, sin embargo, las señales son buenas una vez más de que Amazon podría lanzar nuevas consolas.

Como de costumbre, esté atento al sitio web de Amazon entre las 9:00 y las 11:30 a.m., cuando puede haber un zumbido en cualquier momento. También es probable que el paquete se venda principalmente hoy. Hasta donde sabemos, la PS5 debería lanzarse como una versión de disco con Horizon Forbidden West, puede ver el enlace de la página de la tienda aquí:

Actualizado desde el 16/08/2022 a las 10:50: A Amazon se le atribuyen buenas posibilidades de caer esta semana. A mitad de semana, las cosas podrían volver a ponerse emocionantes para los gigantes de Internet. Mire al minorista mañana, hora estándar de Amazon (miércoles, de 9:00 a. m. a 11:30 a. m.). Veamos si hay un nuevo consejo Prime en algún lugar antes de eso.

Actualización del 11/08/2022 08:15: Por primera vez desde Prime Day a principios de julio, Amazon volvió a estar en silencio el miércoles en lo que respecta a los nuevos suministros de PS5. Pero incluso si el gigante del envío aparentemente se está tomando un respiro esta semana, la escena de cazadores-recolectores de la PS5 asume que Amazon caerá nuevamente en agosto. Así que no descartes al gigante de Internet este mes.

El mensaje original del 08/10/2022: Hamburgo, Alemania – Amazonas es un accesorio en ps5negocio y uno de los puntos de contacto más importantes para los compradores potenciales. El gigante en línea ofrece regularmente a la venta la codiciada consola y siempre tiene muchos suministros. También en agosto, PlayStation 5 fue lanzado por sony Ya vendido allí (ES y FR). ¿Qué tal más gotas en el mes actual? Echa un vistazo a la situación actual.

Nombre de la consola PlayStation 5 (PS5) el creador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) escribe Consola de juegos fija generación La novena generación de la consola. memoria media Blu-ray, SSD Liberar 19 de noviembre de 2020

Compre PS5 en Amazon: después de las primeras caídas en agosto, ¿Alemania hará lo mismo hoy?

¿Cuándo fue la última vez que pudiste comprar una PS5 en Amazon? una dimensión Julio es fuerte, Amazon ya entregó correctamente en agosto. Hubo una caída de PS5 en Amazon España (España) y Francia (en francés) el 03/08. El paquete oficial de Horizon se ha agotado.

Este es actualmente el caso de los nuevos suministros de PS5 en Amazon: Todavía estuvo tranquilo en Amazon esta semana (después de todo, el gigante de los envíos no solo cae los miércoles), pero hoy ella puede Definitivamente será emocionante nuevamente allí, tanto aquí en Alemania como en otros países de la UE como Italia. La condición general de la renovación es muy prometedora en este momento, ya que el miércoles se considera tradicionalmente el Día de Amazon, y Amazon ha estado vendiendo constantemente todas las semanas últimamente.

Hasta el momento, no se ha detectado ningún nuevo aviso al Primer Ministro. Pero como ya se ha señalado muchas veces, este no es (o ya no es) un criterio de exclusión obligatorio para una posible venta. Además, en PS5 con Horizon Forbidden West Edición física en Amazon DE Todavía ve el aviso de PM “antiguo”. Esto no indica necesariamente una venta, pero al mismo tiempo lo hace posible en cualquier momento en principio.

En resumen: hoy le recomendamos que vigile Amazon por la mañana (entre las 9:00 y las 11:30) como medida de precaución. Es bastante concebible que algo pueda entrar hoy en términos del nuevo suministro de PS5.

Compre PS5: Amazon también es uno de los proveedores de PS5 más emocionantes en agosto © Sony

Este desarrollo es interesante: Es emocionante, y aún lo es, ver cómo continuará la venta basada en invitaciones de la PS5 en Amazon. Después de usar inicialmente este sistema en los EE. UU., ahora se ha usado varias veces en Amazon Reino Unido en las últimas semanas. Es concebible que Amazon pueda cambiar a este sistema en otros países, incluida Alemania, en algún momento. Más detalles están disponibles aquí: Comprar PS5: Amazon cambia los detalles cuando se venden las consolas, lo que dificulta la compra

Los enlaces de PS5 más relevantes en Amazon: Si Amazon vuelve a poner a la venta la PS5 hoy o en un futuro próximo, puedes encontrar rápidamente la oferta correspondiente con estos enlaces:

En caso de que Amazon abandone o incluya nuevas ofertas de PS5 en Amazon DE, proporcionaremos los enlaces relevantes lo antes posible en una actualización aquí en el artículo.

Comprar PS5 en Amazon: consejos y trucos para compras nacionales e internacionales

