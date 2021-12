Gratis en lugar de 3,99 €: se regala un juego de Navidad para iPhone y iPad

LAS MEJORES APLICACIONES PARA ANDROID, IPHONE Y IPAD 23 de diciembre de 2021 a las 7:01 am El juego móvil “Moonlight Express”, que por lo demás cuesta 3,99 euros, es temporalmente gratuito para iPhone y iPad. Te diremos si la descarga merece la pena.

Moonlight Express está disponible actualmente en la App Store de forma gratuita. (Fuente: Damir Stohk)

El juego móvil “Moonlight Express” está siendo abandonado actualmente. Cuesta 3,99 euros de forma habitual.

En el juego, asumes el papel de Santa Claus y distribuyes regalos.

Lo que parece simple sobre todo requiere precisión y habilidad.

regularmente Los desarrolladores están abandonando sus aplicaciones pagas y juegos móviles en la App Store.. Las campañas gratuitas tienen como objetivo aumentar el conocimiento de las aplicaciones y atraer nuevos usuarios. A veces, obtienes perlas reales y ahorras algunos euros en el proceso.

I Gratis en lugar de 3,99 € *

Show

Entre otras cosas, hay que juego para móviles Moonlight Express es temporalmente gratis. En el juego, asumes el papel de Santa Claus y distribuyes regalos. El trineo de renos no será tirado por renos, es una especie de globo aerostático con ventilador.

Principio del juego: escalas la pared vertical de una casa con tu coche navideño y tienes que lanzar regalos en los balcones con toques específicos en la pantalla. Se le muestra el número de regalos.

Contenido externo

de youtube En este punto encontrará un archivo video de youtubeque completa el artículo. Puede ver esto con un clic. Acepto mostrarme contenido externo. Esto permite que los datos personales se transfieran a plataformas de terceros. Más sobre esto en nuestro sitio política privada.

Solo puede lograr la puntuación más alta si escribe en el momento adecuado. Faltar balcones o muy pocos regalos arrojados conduce a una deducción de puntos al final. Entonces Moonlight Express requiere precisión y habilidad.

vale la pena descargar



En la App Store, la calificación promedio de juegos para dispositivos móviles es actualmente de 4.5 de 5 estrellas. Para usarlo, debes tener un archivo IPad Se debe instalar al menos iOS 11.

Moonlight Express es especialmente adecuado para entretener a otros. No hay anuncios ni compras dentro de la aplicación, lo que también lo hace adecuado para un público más joven. Tenga en cuenta que no ha habido ninguna actualización desde 2018. Por lo que puede suceder que el juego no se adapte de manera óptima a todos los tamaños de pantalla de los dispositivos Apple actuales.

Galería de fotos Actualmente, las aplicaciones IOS están disponibles de forma gratuita Actualmente, las aplicaciones IOS están disponibles de forma gratuita

No se sabe cuánto tiempo será válida la promoción gratuita. Si obtienes Moonlight Express ahora gratis, siempre puedes descargar el juego gratis, incluso si está a la venta nuevamente.

” Consejo: Los mejores proveedores de VPN para mayor seguridad y protección de datos