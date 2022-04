“Grill den Henssler”: ¡Así derrotó Henssler a los chefs tres estrellas! – TELEVISOR

Es un famoso chef de televisión, pero nunca recibió una de las famosas estrellas “Michelin” como chef.

Enorme tarea para la estrella de televisión Stephen Henssler (49): ¡En “Grill den Henssler” (VOX) tuvo que hacer un trabajo especial contra los chefs de tres estrellas! Los chefs profesionales Ralph Zacherl, de 51 años, Ali Gongormos, de 45, y Christian Lohsey, de 54, quienes se desempeñaban como entrenadores famosos del programa, se encontraron directamente con Hensler por primera vez. Todos ellos ya han ganado estrellas “Michelin” por su excelente cocina. Pero no Henssler.

O, como la presentadora Laura Wontorra (33 años) quiso asustar a Steffen Henssler: “Hoy será difícil, amigo mío. Hoy, las verdaderas estrellas vienen a Temple Hut. ¡Tres chefs estrella, cuatro estrellas en total!”.



La presentadora Laura Wontura mira por encima del hombro de Ralph ZuckerellFoto: RTL/Frank W. Humilde



Aún así, Steffen Henssler estaba feliz: “Es un desafío emocionante. De lo contrario, siempre se sentarían allí con una gran cara y hoy están allí”.

También es novedad que el jurado, formado por Christian Rach (64), Mirja Bos (50) y Reinier Calmond (73), eligió al chef profesional que debía cocinar cualquier plato. El miembro del jurado Christian Rush estaba entusiasmado con el nuevo concepto: “Lo que me hace feliz hoy: es la igualdad de oportunidades. Stephen y nuestros chefs invitados no saben lo que hay, pero todos son profesionales”.

¡Y así, sorprendentemente, Stephen Hensler derrotó al chef de tres estrellas!

… hábilmente!

Henssler en realidad obtuvo el máximo número de puntos en el curso de improvisación. Los chefs profesionales perdieron porque Christian Rush encontró la grandeza en el plato profesional. ¡no profesional! El jurado y el público ovacionaron de pie el cuadro de Steffen Henssler.



El jurado miró los platos profesionales con escepticismo y tenía grandes expectativas: la espina de pescado en la comida estaba completamente fuera de lugar.Foto: RTL/Frank W. Humilde



Los nervios de Steffen Henssler se estremecieron durante la salida. Chef de TV en Duelo contra Ralph Zuckerl (Zona del Sarre con puerros, bacon y una pequeña ensalada verde, 26 min): “Hoy la presión es un poco diferente para mí. Estoy un poco más concentrado. Tienen todas las estrellas ¡Entonces ya sabes, tienen lo que se necesita! “Tengo que asegurarme de equilibrar eso un poco con la creatividad”.

Henssler perdió por poco el aperitivo, pero el plato principal (filete de ternera con remolacha, hinojo, patatas y queso, 24 minutos) frente a Ali Gongormos y el postre (soufflé de mango, salsa de piña y zaglioni de coco, 26 minutos). Zeit) contra Christian Lohse ganó el único chef sin estrella esa noche. ¡Avergonzado!

… en justicia!

La presentadora Laura Wontorra hizo un anuncio a los tres chefs profesionales al comienzo: “Hoy no hay tarjeta amarilla, roja directa”. Solo un chef debe trabajar en la cocina a la vez, sin la ayuda de los otros dos. ¡Pero Zacherl, Lohse y Güngörmüs no se apegaron a eso en absoluto! Wontorra tuvo que intervenir: “Chicos, lo siento, no siempre quiero jugar un juego de spoilers aquí, pero…” Zackerl continuó cocinando, Gongormos sonrió a su lado: “Realmente no estamos haciendo nada. Nosotros solo estoy hablando…”, agregó Christian Lohs: “¡Qué bien te ves, qué bien hueles, que llevas unos zapatos geniales!”.



Christian Lohse y Ralph Zuckerl pusieron los nervios de Steven HenslerFoto: RTL/Frank W. Humilde



Cuando los chefs profesionales no daban consejos o probaban cosas ilegalmente, navegaban rápidamente por la cocina de Henssler. Wontorra molesto: “Pero ahora Stephen no está en el camino. Creo que necesitamos un juicio hoy”.

¡Con el plato principal, Stephen Hensler voló el cuello! El chef de televisión de la cocina profesional gritó: “¡Sí, ayúdenlo, búsquenlo en Google, ustedes tres maricas! ¡Espere un poco! ¡Eso es absurdo! Esta es una banda de saqueadores. ¡Sin honores! ¡Miren cómo están ahí!”.

…con experiencia!

Al final del programa, Henssler venció a los Three Star Chefs con una puntuación de 106 a 102. Pero incluso antes de que Laura Wontorra pudiera moderar, Henssler tomó la palabra: “¡Aquí hay tres, tanto respeto que hasta aquí viniste!”. Luego, Henssler aludió al poco tiempo de las sesiones de cocina: “La transmisión superó los 100 como de costumbre con 20 minutos”. Henssler, agradecido y complacido, se inclinó ante sus colegas: “Fueron muchos, introducción, caballeros”.

También lindo: después de los platos, todos los chefs se abrazan al unísono y se ríen. ¡Son todos profesionales después de todo!