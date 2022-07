Grupo B: La primera victoria sobre Dinamarca – Federación Femenina convence

Estado: 08.07.2022 23:33

Partido principal ganado, próxima parada España: La selección alemana de fútbol comenzó la Eurocopa con una victoria por 4-0 sobre Dinamarca. La exitosa revancha de los cuartos de final de 2017 vale su peso en oro, como espera España el martes.

Los candidatos conjuntos habían vencido previamente a Finlandia por 4-1 y, por lo tanto, se colocaron detrás de los campeones europeos récord en un Grupo B fuerte por el momento. Después de una actuación brillante y muy concentrada contra los subcampeones del Campeonato de Europa de 2017, el equipo de la seleccionadora nacional Martina Vos-Tecklenburg no debe temer a los ibéricos de gran prestigio.

La Asociación Alemana de Fútbol puso un gran signo de exclamación el viernes por la noche (8 de julio de 2022) en el Brentford Community Stadium de Londres con una sólida actuación en la que ningún jugador se retiró. Y la seleccionadora se mostró emocionada: “Alguien nos tiene que ganar primero si jugamos como hoy”, gritó en la cara de sus jugadoras tras el pitido final. Después de que bajó la adrenalina, la reacción de Voss-Tecklenburg fue aún más genial: “Podemos resolverlo y ver qué nos espera en España”, dijo.

El humo se encuentra con el aluminio dos veces

En el partido internacional número 500 de su historia, las alemanas no se quedaron atrás y presionaron a las danesas desde el principio con presión ofensiva. En el minuto diez ya hubo truenos en la madera de la portería danesa cuando Felicitas Rauch remató en el larguero desde una altura de 18 metros. Tres minutos después, la lateral izquierda del Wolfsburgo volvió a probar el aluminio cuando disparó desde 22 metros. El cabezazo de Lea Schuler también cayó en el poste (13′), pero el delantero del Bayern estaba en fuera de juego.

Majul aprovecha los errores de defensa de Dinamarca

Además de Rauch, el jugador más destacado en las primeras etapas fue Svenja Huth. El capitán trabajó sin descanso por la banda derecha y conectó centros peligrosos ante la portería danesa. Se suponía que Lena Magul usaría una de estas asistencias, pero cuando cayó, el balón no fue golpeado de manera óptima y Len Christensen desvió el balón alrededor del poste hacia la portería danesa (18). Tres minutos después, Majul descargó su ira por la oportunidad perdida, ¡y cómo! Tras una falta de Stine Pedersen frente a su área penal, persiguió el balón a la red desde diez metros para poner el 1-0 en el marcador. El viaje fue más de lo que merecía.

golpe más fuerte

Merle Frohms tuvo que esperar casi media hora antes de ser audicionada como número uno en su primer gran torneo. Sene Bronn, autor de los tantos del Manchester United, remató en el centro del área penal desde el asalto, y Froomes destruyó la primera buena oportunidad de los daneses (29).

Fue sorprendente que el capitán de Dinamarca, Bernel Harder, no tuviera ninguna oportunidad. No se asignaron guardias especiales al delantero estrella del Chelsea FC, los jugadores alemanes entregaron al danés permanentemente abrumado de una manera muy disciplinada. En general, la defensa, que no siempre fue sólida en el período previo al torneo, causó una fuerte impresión, especialmente porque Rauch y Julia Gwin también intervinieron ofensivamente.

Schuler destruye las esperanzas de Dinamarca

Tras la segunda mitad, los futbolistas alemanes continuaron donde lo dejaron antes del descanso. El seleccionador de Dinamarca, Lars Sondergaard, estuvo a punto de girar la palanca con un cambio de tres vías cuando el equipo de la DFB pinchó la aguja dos veces. Córner de Majul, cabezazo de Schuller – El portero fuera de lugar Christensen ayudó mucho a marcar el gol 26 en el 40º internacional para el primer gol.

Popp corona su debut en EM con un gol de 4: 0

Ha llegado el momento de asumir tareas completamente insignificantes en el equipo de Voss-Tecklenburg. Después de una buena hora, entró la seleccionadora nacional Alexandra Pope y no solo le dio a la jugadora del Wolfsburgo su aparición internacional número 115, sino que también hizo su debut europeo, a la edad de 31 años.

“Poppi” recibió un gol esa noche, pero inicialmente anotó otro Joker. Lina Latwin la tapó con un potente disparo al primer palo que puso el 3-0 en el marcador (78). Bob luego voló perfectamente en un centro del suplente Sidney Loman, se arrodilló y quedó enterrado debajo de sus compañeros de equipo (puesto 86). “Me alegro de que obtuviéramos tal victoria al principio”, dijo Bob en ZDF. “Te hace sentir tan bien”. Sin embargo, Dinamarca ya tiene que preocuparse por el progreso.