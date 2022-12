guerra | Aparentemente cámaras de tortura para niños en Kherson

La única diferencia entre la mazmorra y las habitaciones contiguas es que los ocupantes colocan esteras finas en el suelo. “Documentamos que los niños no recibían agua, solo recibían agua cada dos días. Prácticamente no tenían nada para comer”. Los niños fueron sometidos a presión psicológica. “Diles que sus padres los dejaron y nunca regresaron”. Lubinets inicialmente no proporcionó ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones. Reuters no pudo verificar inmediatamente sus comentarios de forma independiente. Rusia niega haber maltratado a civiles.