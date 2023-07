Guerra de Ucrania en cinta en vivo: +++ 09:36 Según los expertos, Rusia debería transferir tropas a Bashmut +++

Los expertos dijeron en ISW. Entre otras cosas, el Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó ayer que los rusos habían transferido recientemente un regimiento de sus fuerzas aerotransportadas desde la dirección de Liman a la dirección de Bakhmut.

+++ 09:05 Kiev informa que hay heridos tras un ataque nocturno +++

Un hombre resultó herido y tres casas resultaron dañadas en el ataque aéreo nocturno en la capital ucraniana, según la agencia oficial de noticias Ukrinform, citando a la administración militar local. Los ataques con drones fueron rechazados, pero los escombros que caían de los drones destruyeron casas en dos distritos de Kiev. Uno de los residentes resultó herido en la pierna.

+++ 08:37 Según Ucrania, murieron aproximadamente 230.000 soldados rusos +++

Las Fuerzas Armadas de Ucrania calculan actualmente el número estimado de soldados rusos muertos desde el comienzo de la guerra en 229.660. En solo 24 horas se han sumado 790 muertes. Además, según la información, se han dado de baja diez tanques rusos más, con un total de 4.052 tanques hasta el momento, y la información no se puede verificar de forma independiente.

+++ 08:01 Kretschmer: No bloquees el camino al gas ruso +++

El primer ministro sajón, Michael Kretschmer, está presionando por una solución diplomática para Ucrania y no quiere ver bloqueado el camino hacia el gas ruso a largo plazo. “Tenemos que confiar más en la diplomacia para poner fin a la guerra de Ucrania”, dijo el político de la CDU a los diarios Funk Media Group. Un gran porcentaje de personas apoya una solución diplomática. Y espero que el gobierno federal se abra a eso. Además, ya no quería escuchar la frase “Nunca más Rusia”. No debemos cortar el gas ruso para siempre”. Declara que la transición energética de Alemania ha fracasado y lamenta el fuerte aumento de los precios de la energía. Debe hacerse todo lo posible para reducir los precios.

+++ 07:33 La propaganda rusa cuestiona los éxitos de Wagner +++

Es probable que los promotores rusos lancen una campaña mediática para tratar de destruir la reputación del Grupo Wagner como una fuerza de combate excepcionalmente eficaz. Esto dicen los expertos de ISW en su expediente análisis actual. El objetivo es apoyar los esfuerzos para disolver la fuerza mercenaria e integrarla en el ejército ruso. La emisora ​​estatal Rossiya-1 emitió un informe el viernes que restaba importancia a la eficacia de los mercenarios en Ucrania y cuestionaba “el mito bien establecido sobre la eficacia del Grupo Wagner”. Russia-1 argumentó que las fuerzas rusas regulares pudieron capturar la ciudad de Mariupol, geográficamente más grande e importante, más rápido, en 71 días, que el grupo de Wagner en Bakhmut, en 224 días. Muchos blogueros militares rusos, incluidos los asociados con Wagner, denunciaron el informe como una vergonzosa reescritura de la historia.

+++ 07:01 La supuesta financiación de Wagner puede facilitar la acusación contra Putin +++

Se puede responder a la afirmación del presidente ruso, Vladimir Putin, después del fallido ataque de Wagner contra Moscú, de que los mercenarios fueron financiados por Rusia. Según expertos en derecho internacional, esto facilitaría que Putin presentara cargos por tales crímenes de guerra. “guardianes” mencionado. dijo Philip Sands, profesor de derecho y autor de un libro sobre el surgimiento de las relaciones internacionales y el derecho humanitario.

+++ 06:24 Ucrania parece estar teniendo éxito en el contraataque +++

Ayer, las fuerzas ucranianas lanzaron contraataques en al menos cuatro áreas de la línea del frente. Así lo informó el Instituto de Investigación para el Estudio de la Guerra (ISW) de los Estados Unidos, citando fuentes rusas. El Ministerio de Defensa ruso dijo que las fuerzas rusas repelieron los ataques ucranianos en la región de Bakhmut ya lo largo del frente Avdiivka Donetsk. Sin embargo, los bloggers militares rusos informaron de éxitos ucranianos no especificados en Rozdolevka, al norte de Bakhmut, y en Klishchevka, al sur de la ciudad.

+++ 05:44 Los ultranacionalistas en Rusia quieren restringir los viajes +++

El ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) quiere imponer prohibiciones de viaje a familiares de altos funcionarios en “países hostiles”. El partido está trabajando en un proyecto de ley similar, según la agencia estatal de noticias RIA. La agencia de noticias RIA citó al legislador Sergei Karginov diciendo que las restricciones también podrían afectar a los jueces, los altos directivos de las empresas estatales, la junta directiva del banco central y otros. Rusia considera “antipáticos” a todos los países a los que ha impuesto sanciones por sus operaciones militares en Ucrania.

+++ 03:40 Se informó de un ataque aéreo en Kiev +++

La defensa aérea de Ucrania dijo que se desplegó temprano en la mañana para repeler un ataque aéreo ruso en Kiev. Según los resultados preliminares, la defensa aérea alcanzó todos los objetivos, explicó la Fuerza Aérea a Telegram. Los testigos presenciales escucharon explosiones que se asemejan a los sonidos de los sistemas antiaéreos que golpean objetivos. Hasta el momento no hay información sobre posibles daños.

+++ 02:00 Kuleba ve tres problemas principales en el contraataque +++

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ve la supremacía aérea rusa como uno de los tres principales problemas en la contraofensiva de su país. Le dijo al periódico “Bild” que es difícil superar el área fuertemente minada por los rusos y las líneas de defensa rusas fuertemente fortificadas. Y en tercer lugar, nuestras Fuerzas Armadas sufren mucho por la falta de armamento antiaéreo, de helicópteros y antiaéreo en tierra. La decisión de los aliados occidentales de entregar aviones de combate podría haberse tomado antes, pero ahora está pidiendo a sus socios que aceleren las entregas.

+++ 00:30 Autoridades: tiro de la iglesia en Nikopol en +++

Se recibieron informes del sur de Ucrania sobre nuevos ataques de artillería contra Nikopol. La administración de la región de Dnipropetrovsk dijo en Telegram que las fuerzas rusas habían disparado 10 proyectiles contra la ciudad. Nadie resultó herido, pero varios edificios, incluida una iglesia, resultaron dañados.

+++ 22:51 El ejército ucraniano informa de avances en el frente sur +++

Las fuerzas ucranianas están progresando y avanzando a lo largo del frente sur, informa el general Tarnavsky, comandante de las batallas militares ucranianas en Donetsk y Zaporizhia. Durante las últimas 24 horas, las unidades de artillería y misiles completaron 1.201 incursiones. El número de fuerzas rusas muertas y heridas durante este período ascendió a aproximadamente dos compañías. Una compañía puede constar de más de 200 soldados. Además, se destruyeron 14 unidades de equipo militar ruso, incluidos vehículos blindados de transporte de personal, drones, sistemas de artillería autopropulsada y sistemas de lanzacohetes múltiples Grad, así como cuatro depósitos de municiones rusos. Las afirmaciones de Tarnawski no se pueden verificar de forma independiente.

+++ 22:29 Gobierno de EE. UU.: El presidente Biden recibe al primer ministro de Suecia por su ingreso en la OTAN +++

Aproximadamente una semana antes del inicio de la cumbre de la OTAN en Lituania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere recibir al primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Washington. El gobierno de Washington anunció que se espera que pronuncie un discurso en la Casa Blanca el miércoles. También se referirá a la adhesión de Suecia a la Alianza Transatlántica de Defensa. Tras el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania desde febrero de 2022, Suecia solicitó su ingreso en mayo de 2022, al igual que Finlandia. Finlandia ya es miembro. Suecia carece de la aprobación de Türkiye y Hungría.

+++ 22:01 Selenskyj confía en el futuro de Ucrania en “Haus Europa” +++

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su confianza en el futuro europeo de su país. Durante mucho tiempo ha sido imposible imaginar un “hogar común europeo” sin Ucrania, pero ahora Kiev ha logrado que, incluso a nivel político, los asuntos europeos ya no se consideren sin Ucrania, dice en su discurso diario en video. Añade que la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el primer día de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea fue un gesto importante en este sentido. El jefe de Estado de Ucrania pronunciará su discurso en el noroeste del país en la planta de energía nuclear de Rivne, donde también dará una sesión informativa sobre la seguridad de las plantas de energía nuclear, dice Zelensky.

+++ 21:33 El jefe de la CIA anuncia el reclutamiento de nuevos espías en Rusia +++

Según el jefe de la CIA, William Burns, la insatisfacción de Rusia con la guerra en Ucrania presenta una oportunidad única para reclutar espías. En una conferencia en Inglaterra, Burns dijo que su agencia no dejaría que esta oportunidad se desperdiciara.

+++ 20:57 Experto: la fábrica de trolls de Prigozhin está trabajando contra su fundador +++

Los expertos dijeron que la fábrica de Yevgeny Prigozhin traicionó a su fundador a principios de mayo, según el corredor ucraniano exiliado Medusa. Según esto, antes unos 15 000 bots trabajaban para el jefe mercenario de Wagner, ahora hay unos 1400. La botnet intenta influir en la opinión pública a través de publicaciones (semiautomatizadas) en las redes sociales, principalmente en Twitter y VKontakte ruso. La agencia de noticias rusa TASS informó el viernes que el grupo Patriot Media de Prigozhin, propietario de la planta enana, se disolvió.

+++ 20:23 Lukashenko firma la ley de medios contra acciones “antipáticas” de otros países +++

El gobernador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, emitió una ley Por la fuerza, que permite bloquear las actividades de los medios de comunicación de otros países en el caso de las denominadas acciones “antipáticas” de estos países hacia los medios bielorrusos. Además, la nueva regulación amplía las opciones disponibles para bloquear medios y restringir el acceso a Internet.

Puede leer sobre los desarrollos del día anterior aquí.