Guerra de Ucrania en vivo: +++ 11:53 lunes sobre el viaje de Putin a China: “A Rusia sólo le queda una opción” +++

Vladimir Putin realiza una visita de Estado a Pekín: “China es el socio más fuerte de Rusia”, afirma el corresponsal de NTV Rainer Monz. Pero aunque China también lidera un régimen autoritario, no ha roto relaciones diplomáticas con Occidente. Según Mons, Rusia es el “socio menor” en la relación.

+++ 11:00 Presidente de la Duma: Ucrania está arrastrando a Europa y Estados Unidos a una gran guerra +++

El líder parlamentario de Rusia y estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, Vyacheslav Volodin, lanzó una advertencia a Occidente. Volodin dice que Ucrania está arrastrando a Estados Unidos y Europa a una guerra importante. Los jefes de Estado y de gobierno occidentales deben garantizar que se evite una catástrofe global importante. Muchos políticos cercanos a Putin, así como el propio presidente, han advertido repetidamente a Occidente que no cruce las líneas rojas establecidas por el gobierno de Moscú al suministrar armas a Ucrania. El arsenal nuclear de Rusia ha sido amenazado, directa o indirectamente, en repetidas ocasiones.

+++ 10:35 Corresponsal de NTV Weischert sobre la situación en Járkov: “Los rusos están avanzando” +++

El presidente ucraniano Zelensky anunció que la situación en la disputada ciudad de Kharkiv era estable. Pero una mirada entre bastidores revela una imagen menos positiva, según el corresponsal del canal extranjero NTV, Jürgen Weichert. Aunque la situación en el nuevo frente está en gran medida bajo control, Moscú está “haciendo más progresos” en otros lugares.

+++ 10:07 Putin elogia los esfuerzos de China para resolver la “crisis de Ucrania” +++

Durante una visita a Beijing, el ruso Vladimir Putin agradeció a su homólogo chino, Xi Jinping, su apoyo para resolver la “crisis ucraniana”. Putin anunció que informaría al presidente chino Xi Jinping sobre la situación en Ucrania. Las fuerzas rusas avanzaron allí en varios frentes. Durante su visita a Beijing, los dos jefes de Estado destacaron la importancia de las relaciones bilaterales entre sus países (ver entradas 08:57, 06:37 y 02:06). La televisión estatal china citó a Xi diciendo que China siempre será un buen vecino, amigo y socio de Rusia con confianza mutua. Según informes de agencias chinas, Putin dice que los dos países tienen una base sólida en la cooperación práctica.

+++ 09:43 Ucrania vuelve a atacar la base aérea militar rusa en Crimea +++

Por segunda noche consecutiva, Ucrania disparó misiles contra el aeropuerto militar de Belbek en Crimea, anexado por Moscú desde 2014. Según informes, el sistema de combustible resultó dañado y se produjo un incendio. Portal de Internet independiente Astra. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, sólo anunció el lanzamiento de cinco misiles estadounidenses ATACMS sobre la península de Crimea. Además, cuatro drones ucranianos fueron derribados y otros dos fueron interceptados por interferencias de radio. Pero los blogueros militares rusos confirman que se produjeron los incendios. El aeropuerto ya había sido blanco de ataques ucranianos el día anterior.

+++ 09:18 Roth, político del Partido Socialdemócrata, exige nuevas reglas sobre el uso de armas occidentales en Ucrania +++

El responsable de política exterior del Partido Socialdemócrata, Michael Roth, pidió una revisión de las reglas de enfrentamiento para las armas suministradas por Occidente. A la luz de los recientes ataques rusos en la región de Járkov, se abre una “nueva fase de la guerra” en Ucrania, afirma Roth en la revista matutina ZDF. Los ataques provinieron directamente del territorio ruso. “Hasta ahora, los rusos han lanzado el ataque desde territorio ucraniano”, afirma el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag. Esto ha cambiado ahora. Actualmente existe “una regulación clara entre todos los socios internacionales: no se permite atacar a Rusia en territorio ruso con armas que hayamos puesto a su disposición”. “Definitivamente se necesita una nueva solución práctica”, afirma Roth.

+++ 08:57 Vídeo: Putin inicia visita a China en busca de ayuda +++

Las bombas rusas cayeron sobre Kherson. Una zona residencial en gran parte destruida. Mientras tanto, la situación en Járkov sigue siendo tensa. Putin elogia los supuestos avances realizados por sus fuerzas armadas en “todos los frentes” en Ucrania y llega a China en su primera visita de Estado en su nuevo mandato.

+++ 08:17 Lanzamiento de misil desde Rusia: Kiev emite alerta aérea +++

Esta mañana temprano, las autoridades declararon el estado de alerta por ataques aéreos en la capital de Ucrania, Kiev, y varias otras regiones. que informes Radio Europa Libre (RFE). La Fuerza Aérea de Ucrania advirtió sobre el peligro de los misiles balísticos lanzados desde Rusia. El peligro se informó en las regiones de Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kirovohrad, Cherkassy y Kiev.

+++ 07:43 Después del ataque con drones: los aeropuertos de Tartaristán están cerrados durante varias horas +++

Las autoridades de la región rusa de Tartaristán cerraron dos aeropuertos importantes, uno en la capital de la región, Kazán, y el otro en la ciudad de Nizhnekamsk, durante varias horas por “razones de seguridad” después de un ataque con aviones no tripulados. que informes Radio Europa Libre (RFE). El Ministerio de Defensa ruso dijo que un dron ucraniano fue derribado sobre Tartaristán a las 7:30 a.m. hora local del miércoles, según la radio RFE. El dron probablemente se dirigía hacia la zona industrial de Zakamsk el mes pasado, donde los drones atacaron una refinería de petróleo en Tartaristán. y un dormitorio en la zona económica especial de Alabuga en Nizhnekamsk, y también se dice que hay una instalación de producción de drones.

+++ 07:10 Al menos un civil murió después de un ataque ruso en la región de Sumy +++

Las fuerzas rusas atacaron diez comunidades en la región de Sumy. Así lo informó la administración militar de Sumy. En consecuencia, se produjeron 37 ataques diferentes con morteros, múltiples cohetes o artillería. Esto podría haber provocado 187 explosiones. De acuerdo con la Autoridades regionales Un civil murió y otro resultó herido como resultado del bombardeo.

+++ 06:37 TV estatal: Xi recibe a Putin con una gran fiesta en Beijing +++

Según la televisión estatal china, el presidente chino, Xi Jinping, recibió en Pekín al presidente ruso, Vladimir Putin. Las imágenes transmitidas por la emisora ​​estatal CCTV el jueves mostraron a Xi dando la bienvenida al jefe del Kremlin en una gran ceremonia frente al Gran Salón del Pueblo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Xi describe las relaciones chino-rusas como “conducentes a la paz”. Xi dijo que China está dispuesta a trabajar con Rusia “para defender la equidad y la justicia en el mundo”. El Kremlin dijo de antemano que los presidentes de los dos países discutirían “asociación integral y cooperación estratégica”. Este es el primer viaje de Putin al extranjero desde su reelección en marzo, y el segundo a China en seis meses.

+++ 06:06 Frontera con Rusia: Finlandia cambia las reglas para el servicio militar +++

Finlandia planea cambiar el servicio militar obligatorio para permitir a los reservistas patrullar la frontera con Rusia en caso de una ola repentina de migración, informó Reuters el 15 de mayo. Según las nuevas normas, los finlandeses que hayan completado su servicio militar en las fuerzas fronterizas ahora pueden ser llamados a patrullar la frontera con Rusia en circunstancias excepcionales.

+++ 05:32 Dos empleados ferroviarios ucranianos parecen haber muerto por fuego ruso +++

Un inspector ferroviario y un mecánico de los Ferrocarriles Ucranianos murieron en el bombardeo ruso de una estructura ferroviaria civil en el Óblast de Dnipropetrovsk, informó la compañía de Ferrocarriles Ucranianos Ukrzaliznytsia. Las víctimas son Serhiy Derevitsky, de 48 años, y Oleksandr Prikhodko, de 51.

+++ 04:20 Rusia critica un proyecto de resolución de la ONU para conmemorar la masacre de Srebrenica +++

Rusia ha criticado duramente un proyecto de resolución de la ONU que pide un día para conmemorar la masacre de Srebrenica. El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU: “Consideramos este texto provocativo una amenaza a la paz y la seguridad” en Bosnia y “en toda la región”. Acusa a los partidarios occidentales del proyecto de resolución de “reapertura de viejas heridas de la guerra civil”. El texto debería discutirse en la Asamblea General y no en el Consejo de Seguridad, donde Rusia podría vetarlo.

+++ 03:17 Seis presuntos agentes secretos rusos arrestados en Ucrania +++

Según las autoridades de seguridad, seis presuntos agentes del servicio de inteligencia militar ruso GRU, que habrían apoyado a Rusia en ataques contra objetivos en el este de Ucrania, han sido arrestados en Ucrania. Los sospechosos proporcionaron las coordenadas de los ataques rusos en la región de Donbass, según explica el servicio de inteligencia nacional ucraniano SBU. Los detenidos se enfrentan a cadena perpetua por traición. Según la información, los hombres enviaron al ejército ruso las coordenadas de un edificio residencial en la ciudad de Pokrovsk.

+++ 02:06 El presidente ruso Putin llegó a China en visita de estado +++

El presidente ruso Vladimir Putin llegó a China para una visita de Estado de dos días. Así lo informaron los medios estatales chinos y rusos. Putin llegó a Beijing con su delegación a primera hora de la mañana. El programa en la capital china incluyó una reunión con el líder del Estado y del partido, Xi Jinping. Putin también quiere viajar a la ciudad industrial de Harbin, en el norte de China, y asistir allí a una feria comercial ruso-china.

+++ 00:58 Estonia aprueba una ley para entregar fondos rusos congelados +++

Estonia ha creado la base legal para transferir activos rusos congelados a Ucrania, que ha sido objeto de un ataque ruso. El Parlamento de Tallin aprobó una ley que permite que los activos rusos congelados se utilicen como parte de sanciones a Rusia para compensar los daños de la guerra. 65 diputados votaron por tres votos en contra del reglamento presentado por el gobierno, que ahora debe ser aprobado por el presidente Alar Kares. Según el Parlamento, la enmienda permitirá que los activos de personas y empresas que hayan contribuido a las acciones ilegales de Rusia se utilicen como pago anticipado por el daño que Rusia ha infligido a Ucrania.

+++ 23:42 Conferencia de Ucrania: más de 50 compromisos, pero aún no de China +++

Un mes antes de la conferencia de paz de Ucrania en Suiza, más de 50 países ya han llegado a un acuerdo, pero un país especialmente importante aún no lo ha firmado: “China aún no se ha registrado”, admite la presidenta federal suiza Viola Amherd tras una reunión con el canciller Olaf Scholz. Pero Berlín añade: “Suponemos que habrá cambios en esta lista de participantes hasta el último momento”.

+++ 22:17 Moscú: Occidente está librando una guerra híbrida con activos rusos +++

Una vez más, Rusia critica enérgicamente los planes de Estados Unidos y la UE de utilizar fondos de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania. Al apoderarse de los activos rusos, estos países violaron sus propias leyes y corrieron el riesgo de socavar el sistema financiero internacional, explica el Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Sakharova, dice que tales intentos son intentos neocoloniales y parte de una guerra híbrida emprendida por Occidente contra Rusia.

+++ 21:48 Semáforo: Congelación de activos rusos por valor de 3.900 millones de euros +++

Según el Ministerio Federal de Finanzas, actualmente se encuentran congelados en Alemania activos rusos por valor de 3.900 millones de euros. Como dijo una portavoz a los periodistas, se trata de dinero, inversiones o yates de personas, organizaciones o empresas sancionadas. En junio pasado, en respuesta a la petición del Bloque Sindical, el gobierno fijó el valor en 5.200 millones. La portavoz explicó que la disminución del importe está sujeta a las fluctuaciones del mercado y también se ve afectada por las eliminaciones individuales de la lista por parte de la Unión Europea, es decir, cuando personas u organizaciones son eliminadas nuevamente de la lista de sanciones.

