Guerra de Ucrania: Estados Unidos rechaza la idea de Polonia de suministrar aviones de combate MiG-29

DrEstados Unidos rechazó la oferta de Polonia de entregar aviones de combate a la base estadounidense en Ramstein para su posterior traslado a Ucrania para luchar contra Rusia. “Continuaremos consultando con Polonia y nuestros otros aliados de la OTAN sobre este tema y los difíciles desafíos logísticos involucrados, pero no creemos que la propuesta polaca sea aceptable”, dijo el martes por la noche (hora local) el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Polonia había aceptado previamente una propuesta del ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, quien publicitó la idea por primera vez: Polonia estaba lista para renunciar a su viejo avión soviético MiG para transferirlo a Ucrania, dijo uno de ellos en un comunicado de prensa. del polaco. Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, Ucrania no fue mencionada. En cambio, Varsovia quería usar un truco legal para evitar que Polonia fuera el objetivo de Rusia.

“Las autoridades de la República de Polonia, después de consultar con el Presidente y el Gobierno, están listas para transferir todos sus aviones MiG-29 a la Base Aérea de Ramstein -inmediatamente y sin cargo- y ponerlos a disposición del Gobierno de los Estados Unidos”, ella dijo en Comunicado de prensa en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia. Idea: Estados Unidos debería entonces pasar el avión a Ucrania. A cambio, los polacos pidieron a Estados Unidos que les proporcionara aviones usados ​​con capacidades operativas similares. “Esta es nuestra solidaridad y nuestra contribución”, tuiteó Jakob Komoc, Secretario de Estado en la Oficina del Presidente de Polonia y responsable de política internacional allí.

Polonia todavía tiene 28 MiG que se han actualizado con transpondedores de la OTAN y deberían eliminarse gradualmente. El país adquirió las máquinas de Alemania a principios de la década de 2000 por una cantidad simbólica de un euro.

De hecho, aparentemente ha habido frenéticas negociaciones detrás de escena en los últimos días sobre la transferencia de los MiG, con un aumento significativo de la presión, particularmente en los Estados Unidos, para ayudar a los ucranianos a compensar la superioridad aérea de Rusia. Han exigido repetidamente que Occidente establezca una zona de exclusión aérea en Ucrania para frenar los continuos bombardeos rusos de las ciudades ucranianas y la matanza de muchos civiles. Sin embargo, esto habría conllevado el riesgo de enfrentamientos militares directos entre la OTAN y Rusia, para los que la OTAN no estaba preparada.

Los MiG en Europa del Este, en contraste con los aviones de combate occidentales más modernos, por pilotos ucranianos sin capacitación adicional, serían la segunda mejor solución para hacer que Ucrania sea menos vulnerable a los ataques aéreos. También permitirán que Kiev lance ataques aéreos contra posiciones y convoyes rusos, que antes se evitaban en gran medida por temor a perder la pequeña cantidad de aviones que todavía tiene Ucrania.

El acuerdo creativo satisfaría dos preocupaciones principales de los polacos. Por otro lado, Varsovia no quería que Moscú fuera el objetivo directo de esta transferencia. Ahora pueden decir que entregan aviones solo a los Estados Unidos. Lo que hagan con él depende de ellos.

Desde la perspectiva del derecho internacional, tal acuerdo no sería un problema para Polonia o Estados Unidos, porque suministrar armas a un país que ha sido atacado ilegalmente no significa que los países proveedores de armas estén participando en la guerra. Sin embargo, aún no está claro cómo se transportarán los aviones Ramstein a Ucrania. En primer lugar, será dudoso quién transportará los aviones, qué emblemas nacionales estarán equipados con ellos para el transporte y si volarán a Ucrania armados o desarmados. Tampoco estaría claro si Alemania se vería legalmente afectada por el acuerdo de alguna manera, después de todo, la base de la fuerza aérea en Ramstein es soberanía alemana.

Sobre todo, Estados Unidos ya no está convencido del trato. El domingo, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, dijo durante una visita a Moldavia que EE. UU. estaba “estudiando activamente el tema de los aviones que Polonia podría suministrar a Ucrania”. Al mismo tiempo, Washington está estudiando cómo puede cerrar la brecha “si Polonia decide entregar estos aviones”.

El martes por la noche, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, expresó su sorpresa por la declaración polaca. “Creo que fue un movimiento sorprendente por parte de los polacos”, dijo el tercer funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. en una audiencia en el Congreso. Al mismo tiempo, Nuland dijo que las consultas con Polonia sobre este asunto se han llevado a cabo durante días. Incluso cuando se le preguntó varias veces, no quiso comprometerse con la participación de Estados Unidos en la entrega del avión. El portavoz del Pentágono, John Kirby, calificó más tarde la oferta de Polonia como “indefendible”.