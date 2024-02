Guerra de Ucrania: la policía española confirma la muerte de un disidente ruso

Un oficial ruso fue enviado a… Ucrania El que escapó y la entregó en un helicóptero militar fue asesinado en España. Como consecuencia Servicio de lengua rusa de Deutsche Welle Y el Los New York Times La policía española ha confirmado informes de que el hombre asesinado en la localidad de Villajoyosa era un ex piloto militar.

En agosto de 2023, el ex capitán Maxim Kuzmenov, de 28 años, voló un helicóptero de transporte ruso Mi-8 desde la región fronteriza rusa de Kursk hasta Ucrania y lo entregó al ejército del país. Afirmó que su motivo era que no quería ser responsable de los crímenes de guerra rusos. No apoya la guerra de Rusia contra el país vecino.

Los servicios de inteligencia ucranianos revelaron más tarde que habían coordinado la operación durante varios meses y prometieron a Kuzminov garantías de seguridad y una recompensa. Los compañeros de Kuzminov que se encontraban a bordo del helicóptero cuando escapó. alto Los informes de los medios ucranianos no sabían nada sobre las intenciones del piloto. Después de aterrizar, huyeron hacia la frontera rusa y aparentemente fueron asesinados por el ejército ucraniano mientras huían. El helicóptero llegó intacto y fue capturado por el ejército ucraniano.

Por lo tanto, Kuzminov, de quien se dice que recibió el equivalente a 500.000 dólares y la ciudadanía ucraniana, rechazó la oferta de permanecer en Ucrania y decidió irse. España Así lo afirmó la agencia de inteligencia militar ucraniana HUR. Recientemente, Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, dijo que Kuzminov había “recibido protección” en Ucrania.

El experto considera que el asesinato fue un acto profesional y “extremadamente brutal”.

En Villajoyosa, Kuzminov fue alcanzado por “seis a doce balas” y luego un coche atropelló su cuerpo, informó Deutsche Welle citando a España.

policía. Esto, sumado a los documentos falsificados que identificaban al ruso de 28 años como un ucraniano de 33, dificultó inicialmente la identificación. periódico español El mundo mencionado Sin embargo, de cinco tiros.

Los medios de comunicación españoles, que fueron los primeros en informar la semana pasada sobre el descubrimiento del cuerpo de Kuzminov, no anunciaron sistemáticamente la edad del hombre asesinado. Una portavoz del Ministerio del Interior español dijo a la AFP el martes: “Durante la investigación se determinó que la identidad utilizada por esta persona podría haber sido falsa”. Los servicios judiciales españoles afirmaron también que los documentos encontrados junto al fallecido fueron entregados a un ucraniano de 33 años.

Un experto en criminalística español lo acompaña

ola alemana Se pronunció y clasificó el asesinato como organizado profesionalmente y “extremadamente brutal”. Los presuntos autores lograron evitar ser grabados por las cámaras de vigilancia de la ciudad española. También evitaron a los residentes de la ciudad.

El cuerpo de Kuzminov fue encontrado cerca de la salida del garaje de un complejo de apartamentos. Allí también le dispararon. La camioneta blanca en la que los presuntos responsables atropellaron su cuerpo pertenecía al hombre que recibió los disparos. El coche fue encontrado quemado en la localidad de Campillo, 20 kilómetros al suroeste de Villajoyosa.

Los llamó “traidores” y los amenazó en la televisión estatal.

presidente Rusia Servicio Secreto Exterior SWR, Sergey Naryshkin, Él dijo Dijo el martes que el piloto se había convertido en “un cadáver moral en el momento en que cometió su sucio y terrible crimen”. Naryshkin no quiso confirmar ni negar la participación rusa en el asesinato del hombre.

Kuzminov había sido amenazado mucho antes: Deutsche Welle cita un informe transmitido por la televisión estatal rusa en octubre de 2023, en el que presuntos empleados del servicio de inteligencia militar GRU amenazaron a Kuzminov con “no vivir para ver un juicio”. Se les encomendó la tarea de eliminar al “traidor”, lo cual era sólo “cuestión de tiempo”.

La oficina presidencial rusa dijo el martes que no tenía información sobre la muerte del piloto desertor. La inteligencia militar ucraniana HUR confirmó el lunes que el hombre asesinado era Kuzminov.

Se dice que Kuzminov vivió discretamente y las investigaciones parecen ser secretas.

Según un informe de Deutsche Welle, medios afiliados al Kremlin escribieron en los últimos días que Kuzminov llamó la atención en España debido a los disturbios y al consumo de alcohol y drogas. Los investigadores con los que habló la emisora ​​contradijeron esta afirmación: el hombre vivía una vida “tranquila y tranquila”.

De eso también El mundoEl informe muestra que se dice que Kuzminov mantuvo un perfil bajo en España. Fue asesinado en un edificio que a menudo está casi vacío porque muchas de las unidades de vivienda se utilizan sólo como casas de vacaciones y segundas residencias. Aunque muchos rusos y ucranianos viven en la zona, informó Deutsche Welle, nadie conocía a Kuzminov en la iglesia ortodoxa de Villajoyosa, un supermercado especializado en alimentos de Europa del Este y un restaurante dirigido por europeos del Este.

Sin embargo, todavía no ha habido ninguna declaración pública de la policía. Marka Marka El mundo– Según los informes, parece que la investigación se lleva a cabo de forma confidencial. El Partido Liberal Ciudadanos pidió a la Comisión de la Unión Europea participar en la investigación. Por tanto, los investigadores españoles no descartaron que los servicios secretos rusos fueran los responsables del asesinato. Una portavoz del gobierno no hizo comentarios sobre las preguntas sobre si Kozmenov había sido reconocido como refugiado en España o recibió otra protección y llamó a la gente a esperar los resultados de la investigación.

Con materiales de la Agence France-Presse.