Guerra de Ucrania: multimillonario ruso denuncia ‘masacre’ – Politics Abroad

¡Estas declaraciones amenazan con 15 años de prisión en Rusia!

El multimillonario ruso Oleg Tinkov, de 54 años, acusó al ejército ruso de cometer “masacres” en Ucrania. En un mensaje en Instagram el martes, Tenko pidió el fin de la “guerra loca” contra el país vecino.

“El 90 por ciento de los rusos está en contra de esta guerra”, escribió el expatriado fundador de Tinkoff Bank (el banco en línea más grande de Rusia). Sólo una minoría apoyó la guerra. Pero el diez por ciento de todos los países son “idiotas”.

Tinkov, que proviene de Siberia, es uno de los oligarcas rusos que han sido objeto de sanciones occidentales debido a la guerra de agresión contra Ucrania. Según informó la revista de negocios Capital, las acciones de su banco Tinkoff cayeron casi un 80 por ciento como resultado de las sanciones. Como resultado, se dice que Tinkow, quien ganó notoriedad como operador de un equipo de ciclismo profesional, perdió alrededor de $ 5 mil millones.

En su publicación de Instagram, criticó duramente al ejército ruso y al círculo de liderazgo en torno al tirano del Kremlin Vladimir Putin (69).

Aquí es donde encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Tinkov escribió que los generales rusos ahora se dieron cuenta de “que tenían un mal ejército”. “Y qué bueno es el ejército cuando el resto del país está todo desgarrado y manchado de nepotismo, evasión y sumisión”.

Y él mismo no ve “un solo beneficiario de esta loca guerra”, que sólo conduce a “la muerte de inocentes y soldados”. Hablando en inglés, Tinkov se dirigió a Occidente y dijo: “Por favor, muéstrenle a Putin una salida clara que salvará las apariencias y detendrá esta masacre. Por favor, sea más razonable y benévolo”.

Según Tinkov, la élite rusa no está satisfecha con el impacto de las sanciones occidentales sobre Moscú. Los funcionarios del Kremlin están “sorprendidos” de que ellos y sus hijos ya no puedan pasar sus vacaciones de verano en el Mediterráneo. “Los empresarios están tratando de salvar lo que queda de sus propiedades”, escribió Tenko.

Aquí es donde encontrarás contenido de Instagram Para interactuar o ver contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales



Tinkow Bank dijo que no comentaría sobre “la propia opinión de Tinkow”. El fundador de la empresa ya no es empleado del banco y no ha estado en Rusia durante mucho tiempo. Además, tuvo que lidiar con “problemas de salud durante los últimos años”.

En mayo de 2020, se supo que Tinkow tenía leucemia. En 2021, tuvo que pagar unos 500 millones de dólares (460 millones de euros) a las autoridades fiscales estadounidenses por evasión fiscal, pero escapó de la extradición a Estados Unidos.

Las autoridades rusas están tomando medidas masivas contra los críticos de la invasión de Ucrania. Las declaraciones que el gobierno clasifica como “noticias falsas” sobre los militares pueden acarrear hasta 15 años de prisión. El último paradero de Tinkow no estaba claro.