14:49: El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, sigue rechazando las negociaciones de adhesión a la UE con Ucrania y, en cambio, propone conversaciones sobre una “asociación estratégica”. “No vale la pena iniciar negociaciones de adhesión porque no podemos responder a la pregunta de qué consecuencias podría implicar la membresía de Ucrania”, dijo Orban en una entrevista radial.

12:41 p. m.: Según información británica, Rusia trabaja cada vez más en la construcción de barcos suicidas no tripulados para su uso en la guerra de agresión contra Ucrania. El director de la compañía armamentística KMZ, Mijaíl Danilenko, anunció recientemente que los barcos no tripulados serán probados en el marco de una “operación militar especial”, como se llama a la guerra en Rusia, con el objetivo de iniciar la producción en serie en 2024, según informaron los británicos. dijo el ministerio. Dijo la defensa. Danilenko afirma que los barcos pueden transportar hasta 600 kilogramos de munición.

Ucrania ha utilizado repetidamente barcos no tripulados que parecen lanchas rápidas cargadas con explosivos contra objetivos rusos en el Mar Negro o en los puertos de la península de Crimea que anexó. Dijo en Londres que esta arma se ha convertido en una capacidad clave en el ámbito marítimo en manos de las fuerzas armadas ucranianas.

11:41 a. m.: Según el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, Rusia no está dispuesta a cambiar su rumbo en Ucrania. Lavrov dijo a la prensa que no había indicios de que el gobierno de Kiev estuviera avanzando hacia una solución política. No hay ningún motivo para que Rusia cambie los objetivos de su propia operación militar en Ucrania.