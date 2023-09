Gunter Jauch presenta a las mujeres del público de “¿Quién quiere ser millonario?”

tz televisión

El candidato de Quién quiere ser millonario contó con invitados en el estudio para hacer el payaso ante la audiencia. La mujer estaba completamente equivocada y Gunter Jauch se rió de ella.

Hearth – Esta semana, la pregunta no es sólo “¿Quién quiere ser millonario?” No sólo un millón de euros, sino tres millones de euros. Los candidatos a la presidencia del concurso de Günther Jauch pueden, como siempre, recuperar sus bromas y recibir un poco de ayuda en su camino hacia el gran dinero. Sin embargo, una mujer en el estudio no logró convencer a la audiencia del Joker el martes por la noche. Luego el supervisor los presentó a todos.

“¿Dónde está Dödel?”: El invitado Gunter Jauch se avergüenza “¿Quién quiere ser millonario?”

Magdalena Eichmann, de Hilter Forest am Teutoburg, llegó a la presidencia del consejo el 5 de septiembre de 2023, pero ya estaba a punto de hacer la pregunta de los 500 euros. En “dado de—o también: en…? A: puncto, B: speco, C: acto, D: sujeto”, no supo qué hacer y cuestionó a toda la audiencia.

El resultado fue más que obvio. Mientras que el 99 por ciento de los invitados al estudio eligieron la respuesta correcta “A: Exacto”, una persona escribió la respuesta B. Entonces el moderador Gunther Jauch insistió en encontrar a la persona adecuada.

“¿Hay alguien que esté dispuesto a presentarse? Crees que no puedo encontrarte. Los encontré. ” “Nosotros dirigimos el programa de espionaje”, bromeó y añadió riendo: “¿Dónde está el idiota?” Entonces el gerente le dijo: Edificio B/ Fila 1/ Asiento 6. El hombre adulto siguió su camino. El hombre de 67 años llegó al lugar indicado y presentó a la señora mientras hablaba ante la cámara, pero ella acogió la revelación con humor: “Ella se escapó, como los demás. dígalo ahora”. El Sr. Gauch se ofreció a preguntarle nuevamente sobre todo el programa por motivos de seguridad, pero ella lo rechazó cortésmente.

Concepto “semana de 3 millones de euros” Todos los candidatos juegan de lunes a miércoles según las conocidas reglas “¿Quién quiere ser millonario?”. Para clasificarse para la final del jueves, deben ganar al menos 16.000 euros. Sin embargo, la participación en la final de 3 millones aún no está garantizada: el importe del premio final y las ofertas de riesgo del moderador Günther Jauch también influyen.

Hace un día: Gunter Jauch también estaba desesperado por la pregunta “¿Quién quiere ser millonario?”

La asistente no sólo se puso muy nerviosa en el centro de atención y pudo haber cometido un error tipográfico, sino que la candidata Magdalena Eichmann también atribuyó los problemas con la pregunta de los 500 euros a la emoción. Acusó al director de la audición, de quien recientemente se burló el comediante Ollie Schultz, de 49 años, de decir: “Me pusiste muy nervioso”. Por otro lado, le aseguró que sólo quería ponerla en el camino correcto.

La señora estaba entre el público de “¿Quién quiere ser millonario?” Ella fue la única que adivinó la respuesta equivocada y Gunter Jauch se lo reveló. © Captura de pantalla: ¿Quién quiere ser millonario? / RTL (fotomontaje)

Pero un día antes, Gunter Jauch tuvo que confesar una pregunta punzante de la que no tenía ni la más mínima idea. Ni el supervisor ni su designado habían oído hablar nunca del “sujetador multiposición”. Otro candidato logró sorprender al moderador de la sesión, quien quedó asombrado por su inusual trabajo. Fuentes utilizadas: ¿Quién quiere convertirse en millonario? /rtl