GZSZ: Nihad denuncia a Michi a la policía

En la serie “Buenos y malos tiempos”, ¡Nehat ya no puede contenerse!

RTL/Rolf Baumgartner

Nihat (Timur Ulker) Estoy firmemente convencido de eso. Mitchie (Lars Pape) a Lirio (Iris Marieke Steen) El accidente tiene la culpa. Después de ver a Mitchie en la serie “Buenos y malos tiempos” Lo expulsaron de su programa deportivo y se enfrentó con su novia.

Lily: “Es amigo de mi madre, es parte de la familia y hasta ahora siempre me he llevado bien con él. ¿Qué te pasa? ¡Quiero saber qué te pasa, mi hermano! Me pregunta, eres un completo desconocido. Simplemente no lo comprobé”. Michi ¡Él no te hizo nada en absoluto!

GZSZ: Nihad le cuenta a Lily sus sospechas



Elili (Iris Marieke Steen) en el momento del accidente. Foto de : RTL

Entonces Nihat suelta la supuesta bomba: “¡Mishi es responsable de que perdamos a nuestro hijo!” Por supuesto, también le muestra a Lily las imágenes de la cámara del taxi. “Mishi estaba distraído. ¿Por qué la policía no pudo encontrar quién causó el accidente?” Comenta el vídeo.

Más tarde, Lily derrama su corazón. Tony (Olivia María) – Y cuanto más lo pensaba, más creía en la versión de Nehat: “Sigo pensando en lo distraído que estaba Mitchie y si realmente había un segundo auto, no vi ninguno…”.

GZSZ: Lily anima a Nihad

Finalmente hay una discusión. “No más secretos. Si Mitchie es realmente responsable del accidente, no podemos actuar como si nada hubiera pasado”, dice Lili Nihat, sin saber que está animando a su amiga a dar un paso drástico…



Revelación de GZSZ: ¿Descubrirá John que es el padre de Clara?

Alerta de spoiler: Este artículo contiene información sobre el episodio de GZSZ que RTL transmitirá por televisión de forma gratuita el próximo jueves 4 de julio a las 7:40 p.m. EST. Como siempre, el episodio estará disponible una semana antes en el servicio de transmisión RTL. *

GZSZ: Marin está en shock



Maren (Eva Mona Ruedkirchen) se da cuenta de que Mitchie (Lars Pape) está empezando a dudar de sí mismo. Foto: RTL/Stefan Gregorius

Como supimos en la presentación oficial de GZSZ, Nihat Meshi efectivamente condena a la policía. Maren (Eva Mona Ruedkirchen) aturdido. Cuando intenta hablar con Nihat y Lily, se da cuenta de que Lily también tiene dudas sobre la inocencia de Mishi…



GZSZ: Lily no entiende a Nihad



Lily no puede creer lo que hizo Nihad. Foto: RTL/Rolf Baumgartner

“Siempre quisimos ser 100 por ciento honestos el uno con el otro”, dice Lily Nihat después de enterarse por Marin de que la policía incluso tenía el vídeo de la cámara del taxi. Michi también está en shock: “¡¿De dónde sacó la policía este video?!”

Mientras tanto, Nihad le explica a Tony que peleará su batalla hasta el final. “Si yo hubiera causado el accidente, lo habría dicho. ¿Por qué debería considerar un segundo coche?” Mishi intenta llegar a Nihat de nuevo…

