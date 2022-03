Hailey Bieber fue atendida en el hospital por problemas neurológicos

12/03/2022, 21:47



Se dice que la modelo estadounidense Hailey Bieber tiene problemas de salud, por lo que se dice que fue tratada en el hospital. Se han informado síntomas neurológicos.

Son jóvenes, hermosos y una de las parejas que sueñan con Hollywood: Biebers. Dondequiera que aparecen Hailey y Justin, encantan el ambiente con su amor. Pero por el momento, las cosas parecen no ir bien para la pareja. Luego de que se supiera hace unas semanas que Justin Bieber había contraído el Corona virus y se tuvo que posponer un concierto en Las Vegas, su amante ahora también sufre problemas de salud.

Como TMZ quiere que sepas en exclusiva, el joven de 25 años tuvo que ser tratado en el hospital unos días antes por problemas neurológicos. Según TMZ, Bieber tenía síntomas que se conocen efectivamente como síntomas de envejecimiento. En consecuencia, sus habilidades motoras se vieron afectadas.

El informe afirma haber aprendido de fuentes no identificadas que Hailey Bieber ha sido examinada y se le han realizado una serie de pruebas. Por lo tanto, también se debe verificar si los síntomas que está mostrando pueden ser causados ​​​​por una infección por el Coronavirus.

Hailey Bieber sale del hospital



Mientras tanto, Hailey Bieber ha sido dada de alta del hospital. Aunque todavía no está claro qué causó los problemas. Continuamos buscando desencadenantes potenciales. Según las fuentes, a Bieber le está yendo bien. Hasta el momento no se ha pronunciado sobre su salud. Sin embargo, ha compartido una cita cristiana en Instagram. El mensaje dice: “No tengas miedo, no te preocupes. En lugar de preocuparte, ora”. Dejó abierto a lo que se refería.

Hailey y Justin Bieber están casados ​​desde 2018. Ella rompió con la modelo y cantante estadounidense hace unos años. Esto fue seguido por un período turbulento de funcionamiento intermitente antes de que finalmente le pusiera el anillo. Pero como suele ser el caso, no es oro todo lo que reluce. La depresión de Justin y las recaídas en los medicamentos molestan a la modelo. El año pasado, en el podcast Going for Goal, compartió sus problemas de salud mental y que estaba visitando a un terapeuta.

