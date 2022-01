Harald Glockler se sorprendió con la audición: los espectadores celebran

Tara, Linda y Harald tienen que competir en su primera prueba en el bosque. Foto: RTL

campamento en la jungla

En la decimoquinta temporada de campamento en la jungla Harald Glockler es uno de los candidatos que intenta ganar el título. Si aún no lo conoces, se presentó así en el programa: “Mi nombre es Harald Glockler, tengo más de 18 años. He diseñado una biblia y he estado en todo tipo de programas de entrevistas”. Por supuesto, “Let’s Dance” también forma parte de su portafolio. Ya que hay algo misterioso rodeándolo, ellos también Personas Siempre le había fascinado, estaba convencido de ello.

Finalmente explicó por qué ahora está sentado en la selva de Sudáfrica: “En 2010 no estaba preparado, el año pasado vino la pandemia. Estás sentado aquí, no pasó. Si nadie me viera en el confinamiento, ¿qué pasaría?”. La imagen de la selva fue mala por momentos, debido a los personajes principales. “El bosque por fin está alegre, yo soy el sol y los demás son los planetas que giran a mi alrededor”, dijo la mujer de 56 años. Sonia Zitlow estaba segura: “Nadie ha descrito el bosque tan bellamente como el Sr. Glockler”.

Los espectadores lo celebraron antes de su primera prueba en el bosque. Pero aquí es exactamente donde mostró cuán en serio realmente se toma su nuevo trabajo en la televisión. Aunque en realidad no habló mucho al respecto.

Harald Glöckler está genial en su primera prueba en el bosque.Foto: RTL

¿Por qué ya se celebra a Harald Glockler?

“Arraigar, Saber, Atragantarse” fue el lema de la primera prueba. el estrellas Los asteriscos tuvieron que trabajar en conjuntos de dos y tres en 60 segundos para ver qué parte del cuerpo estaban mirando. Escribieron sus pensamientos en la pizarra. “Si no me equivoco, tienes 60 segundos para comer un trozo de esa parte del cuerpo. Si no me equivoco, también tienes 60 segundos para comer dos trozos de esa parte del cuerpo”., dice Sonia Zeitlow.

Fue iniciado por Janina Yousefian, Peter Althoff y Tina Rowland. -¡Testículos!- dijo Peter- Podrían ser testículos. Otros lo vieron de la misma manera. Y bien: eran testículos de cerdo, de los que ahora se les permitía probar un trozo. “Soy vegetariana y no como nada de animales”, dijo Tina Rowland directamente. Por supuesto que no entiendes el punto. Para asombro de los fanáticos de Camp Jungle, Glockler demostró de lo que era capaz. Porque su grupo sobre Tara Tabitha y Linda Nobat tuvo que comerse el pene de Kudu.

Harald Glockler lo disfrutó más o menos.captura de pantalla rtl

Por cierto, el diseñador de moda fue la única persona que sintió qué parte del cuerpo era. Sin pensarlo, mordió con valentía. Y a pesar de que, como Tina Rowland, también es vegetariano. Entonces el dijo: “Ese no fue el primer pene en mi boca. Mantenlo como la Reina de Inglaterra, mantén la calma, mantenlo”.

Usuarios en Gorjeo Le di un gran respeto por su actuación y, de hecho, lo vi como un rey potencial de la jungla. Con su sentido del humor y su ingenio rápido, realmente puede llegar lejos.

