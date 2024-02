Heidi Klum con un vestido mullet: así reaccionaron los fans ante el look entretenimiento

Dieser Auftritt verlief SCHLEPPEnd …

Model-Mama Heidi Klum (50) war DER Hingucker am Sonntagabend bei den „People’s Choice Awards“ in Santa Monica (Kalifornien). Das Topmodel flanierte in einem schwarz-weißen Mini-Kleid mit Mega-Schleppe über den grünen Teppich.

Vorne kurz, hinten lang: Heidi Klum im „Vokuhila“-Kleid!

Ihre Fans sind allerdings hin- und hergerissen, was ihren Look angeht …

Traumrobe mit XXL-Schleppe: Heidi Klum bei dem People’s Choice Awards 2024 Foto: picture alliance / abaca

Im Netz erhitzen sich die Gemüter was Heidis Hingucker-Kleid angeht!

Das Urteil der Social-Media-User fällt dort sehr unterschiedlich aus. Weil Heidi Klum auf ihrem Instagram-Kanal bei ihren Beiträgen wie so häufig die Kommentare ausgeschaltet hat, bewerten sie daher in anderen Kommentarspalten ihr Glamour-Kleid.

Ein Nutzer schreibt etwa auf der Seite des US-amerikanischen Promiportals „E! Entertainment“ ein schlichtes „Nein“ und garniert seinen kurzen Kommentar mit einem „Daumen nach unten“-Emoji. Ein weiterer User ist der Meinung, dass die „Germany’s Next Topmodel“-Gastgeberin das „falsche Kleid“ trage.

Viele Heidi Klum -Fans sind von ihrer Abendrobe mit XXL-Schleppe aber auch hingerissen, unterstreichen ihre Begeisterung mit Flammen- und Herzemojis. Ein Fan schreibt in die Kommentar-Spalte auch einfach nur das Wort „atemberaubend“.

Bei dem Klumschen Vokuhila (Kurzform für „vorne kurz, hinten lang”) -Kleid handelt es sich übrigens um eine Designer-Robe von Kamilla Purshie. Das Kleid ziert nicht nur eine lange weiße Schleppe, sondern auch noch eine große Schleife am Po. Dazu trug Heidi Pumps von Gianvito Rossi und eine XXL-Perlenkette.