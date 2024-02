Heinz Hoenig entra en pánico durante una pausa comercial

tz televisión

Después del campamento en la jungla, se volvió a discutir en detalle la temporada actual. Pero las interminables discusiones entre Lily y Kim Virginia realmente molestaron a Heinz Hoenig.

COLONIA – El campamento en la jungla entusiasmó a mucha gente hasta el final, pero durante dos semanas la selva australiana volvió a estar en silencio. La temporada actual terminó con la victoria de la favorita de No Angels, Lucie Diakowska. Pero parece que todavía no se han discutido todos los temas: un potencial de controversia que RTL no quiso desaprovechar.

Las estrellas de Jungle Camp se reencuentran: esta vez se vuelve a desmoronar

Por eso Radio Colonia llamó a la gente: “Soy una estrella, ¡sáquenme de aquí!”. Domingo por la noche (18 de febrero). The Aftermath”, donde los candidatos se reencontraron en el estudio. El primer tema aquí fue la supuesta confusión amorosa que rodea a Mike Hayter, Kim Virginia Hartung y Leila Lahore. Las dos mujeres en particular todavía tienen un hueso que cortarse después de haber ya Se enfrentaron varias veces en Australia.

Discutieron no sólo frente al público del estudio, sino también en voz alta en la sala verde, donde las estrellas de Jungle Camp esperaban aparecer. E incluso durante los descansos, como reveló el correspondiente suplemento de RTL después de una pausa comercial: “Tú eres el único que ahora quiere hacer el programa de nuevo”. “Cállate ahora”, dijo Leila con veneno en dirección a su oponente. “Tú Tengo una canasta tres veces como en cualquier formato.” último. “Porque nadie te quiere”, afirmó Kim a Virginia a cambio. Entonces todos hablaron en voz alta y ninguno dejó que el otro terminara de hablar.

Heinz Hoenig ya está harto: el actor les grita a Kim y Lila durante el campamento en la jungla

Mientras los demás participantes en el campamento de la selva escuchaban en silencio lo que sucedía, en algún momento uno de ellos se cansó: “¡Ya no puedes escuchar tus tonterías!” Heinz Honig de repente les gritó a los dos. “¡Cállate ya!” “¿Qué se supone que significa eso?”, preguntó el actor al no recibir atención a pesar de su intenso enfado. “Resolvedlo entre vosotros dos, más tarde”, preguntó Kim a Virginia y Layla, quienes permanecieron en silencio, algo avergonzadas.

Heinz Hoenig está harto: mientras Kim Virginia y Leila discuten sin parar, el actor entra en acción y les grita fuerte. © Captura de pantalla/RTL/RTL+/Soy una estrella: ¡sácame de aquí! Secuelas

Por cierto, la participación en el formato RTL ya ha dado sus frutos para el hombre de 72 años: Heinz Hoenig consiguió un nuevo trabajo unos días después del campamento en la jungla. Fuentes utilizadas: “¡Soy una celebridad, sáquenme de aquí! Consecuencias” (RTL/RTL+), rtl.de