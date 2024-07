Heinz Hoenig se siente mal: su esposa Annika comparte actualizaciones en la televisión

Annika Carsten Honig visita todos los días a su marido en su lecho de enfermo.Foto: Imago/Star-Media

famosos

Heinz Hoenig lleva meses en el hospital debido a una infección bacteriana. Sobrevivió a la cirugía de esófago, pero aún está pendiente una operación importante de aorta. El estado del actor actualmente no es lo suficientemente estable.

Su esposa Annika apareció en directo en Stern TV am Sonntag el 21 de julio. Recientemente había recibido malas noticias del hospital, pero no había perdido la esperanza.

Así se siente Heinz Honig en este momento

El vídeo de RTL dice: Antes de la segunda operación importante, la salud de Heinz Hoenig empeoró. Annika Kärsten-Hoenig se enteró de ello el sábado por la noche. La moderadora Marilee Huebner explica que la mujer de 39 años en realidad quería ir al estudio para la entrevista, pero ahora la relegaron a “Stern TV”.

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. ¡una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

En la entrevista, Annika Carsten Honig habló de los “altibajos” que han caracterizado las últimas trece semanas. Su marido se encuentra actualmente en buenas condiciones “dadas las circunstancias”. Luego entras en detalles y explicas cuál es exactamente el problema en este momento:

“La respiración es el foco en este momento. Hay que desconectarlo del respirador, lo cual no es fácil. Pero lucha con eso todos los días”. READ Martin Reuter Tan triste - 'No todos tuvieron éxito'

RTL parece tranquila y optimista a pesar del reciente revés. “Es importante que esto no nos haga retroceder mentalmente”. También quieren sacar el máximo provecho de esta situación.

Falsos informes sobre Heinz Honig

Mientras tanto, recientemente se han difundido en Internet noticias falsas sobre la muerte de Heinz Hoenig. Annika Kärsten-Hoenig lo explica claramente en el canal de televisión Stern. De repente vio muchos mensajes de condolencia en su celular, al principio ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Los informes falsos le dieron una “puñalada increíblemente grande en el corazón”.

Aquí podrá conocer todo sobre la enfermedad de Heinz-Hönig y su próxima operación:

“No hay nada mejor que eso en términos de maldad”, añade. Al fin y al cabo, no estamos hablando de algo, sino de una persona que lucha por su vida todos los días. “En realidad, no hay palabras para describirlo”. Marilee Hubner no puede dejar de estar de acuerdo con ella en este punto.