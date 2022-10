Helen Fisher revela cómo nunca la reconocieron particularmente cuando iba de compras

a: Lisa Klugmeyer

Helen Fischer brindó opiniones extraordinariamente privadas sobre su entrevista "Bienvenido a Austria". Schlagerquin no solo habló sobre su hija y su situación financiera, sino que también reveló cómo pudo pasar desapercibida en la vida cotidiana.

Viena – Entonces helen pescador En el escenario, puede ser más que todo: más actuaciones, más acrobacias, más maquillaje y estilismo extravagante. Sin embargo, en la vida cotidiana, la llamativa reina confía en un aspecto natural, completamente sin maquillaje y con ropa normal. Esto no solo es más cómodo, sino que también le permite pasar desapercibido, como ahora revela en Welcome to Austria.

Helen Fisher siempre va de compras en privado sin maquillaje para que no la reconozcan.

Ya sea que esté de compras o comiendo helado en la ciudad: en lugar de disfrazarse para no ser reconocida, Helen Fisher simplemente permanece sin maquillaje. “Lo mejor que puedes hacer es mezclarte con la gente de forma natural. No me veo como ahora. Te pintas completamente diferente”, dijo Helen Fisher a Christoph Grismann y Dirk Sterman.

© Captura de pantalla ORF / Welcome Austria & Instagram / Helene Fischer

Sin maquillaje se ve “más joven” y “diferente” a lo que solían ver sus fans en sus conciertos. Pero sus tácticas no son del todo perfectas. “Es curioso cómo los niños llegan a conocerme tan bien”, sonríe Helen Fisher. “Pero la mayoría de los que ahora me ven con maquillaje y luego sin maquillaje se enojan un poco”, continúa la cantante pop.

Helen Fisher vuelve a la gira después de un descanso de bebé en 2023 Las fiestas de Helen Fisher han sido bastante raras en los últimos años. En 2023 comenzará de nuevo la gran gira “Rausch”. Pero tras la rueda de prensa de finales de septiembre, está claro que la cantante de pop está haciendo algo realmente grande aquí. Helen Fisher quiere dar 70 conciertos en ocho meses. 40 músicos, bailarines y artistas son parte de la producción en masa, y también habrá una piscina y un anillo de fuego. READ Vendiendo arte en madera por una suma orgullosa

La estrella del pop Helen Fisher es totalmente normal a pesar del éxito: ‘Soy como tú’

Helen Fisher tampoco quiere dejar esta parte de la vida normal. Porque así es la vida “más divertida y más bonita”, explica con una sonrisa alegre. “Sinceramente, no tengo nada que me haga destacar. Todavía amo el trabajo que hago. Y cuando salgo del escenario, soy como ustedes dos”, afirma Schlagerquin.

Próxima aparición en televisión de . Helen Fisher ya está segura. En octubre, Florian Silberisen participará en dos exitosos espectáculos en leipzig. ORF se puntúa en dos días consecutivos. Y Helen Fisher también lo visitará. Fuentes utilizadas: Hola Austria Episodio 549 de 04.0102022