Henji, cantante de “Mama”: Prefiero tener cuatro nietos que una novia

Rodeado de sus nietos, se siente joven otra vez.

El nombre del cantante Hein Simmons fue celebrado la semana pasada henji El cumpleaños número 67 de mamá La ex estrella infantil conoció a su familia con su hija Gina, de 33 años, en el campo belga. También estaba el hijo Henty (30) con sus hijos Colin (5) y Kylie (2), el hijo Pascal (40) y los hijos Gina Romy (6) y Luke (4).

Músico de BILD: “A menudo hacemos buenas reuniones familiares. Todos vivimos cerca unos de otros y nos gusta visitarnos”.

Heintje (15 años en ese momento) en 1970 en un espectáculo. Hace tres años se hizo famoso por la canción “Mamá”. Foto: dpa

Desde su divorcio en 2014, ha disfrutado de su vida de soltero: es muy afortunado de tener cuatro nietos. Henji: “Pero eso no significa que rechace una nueva relación. Porque me gustan las mujeres…”

Sigue prestando atención a su apariencia, acaba de perder 25 kilogramos. Henji: “Cambié mi dieta, pasé de 115 kg a 90. Prescindo de dulces y otros alimentos que engordan”.

Familia feliz: el hijo de Henty, Hendrik (izquierda) y su nuera Danny (atrás), la pareja de Hendrik, Jenny (izquierda) y la hija de Henty, Jenna (centro), Heine Simmons con sus nietos (desde la izquierda) Romy, Kylie, Luke y Colin Foto: compresión hgm.

hace dos años El cantante perdió a su novia, Mama Joanna (86), y murió después de contraer corona.

Henji: “Mi familia es lo más importante para mí. Me da estabilidad. Puedo estar solo, pero no estoy solo. Lo siento por las personas que no tienen a nadie en su vejez. No quiero tal un estado de vida”.

Leer también

Henji está muy feliz con sus cuatro nietos: “Me reconozco en ellos. Son felices cuando les canto canciones con la guitarra”.

Y en las tradiciones familiares, por supuesto, también se escuchará su canción más grande: “Mamá”.