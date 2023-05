Hertha B.S.C.: Se retrasará el pago del bono de 40 millones de euros

BundesligaRelacionado Herta luchar por la segunda liga-licencia

El gerente general Thomas Hirsch, de 59 años, debe demostrar a la Asociación Alemana de Fútbol antes del 30 de junio cómo pretende el club mantenerse solvente la próxima temporada. El mayor escollo: un bono de 40 millones de euros que se devolverá en noviembre de este año.

Hertha hace tiempo que perdió el dinero del reembolso. Recientemente, se ha discutido si el nuevo inversor 777 puede ayudar a pagar el bono. Ahora debe ser diferente.

Herrich ahora quiere diferir el pago hasta que desaparezca el déficit contable de $1 millón de la próxima temporada. Se propone que los bonistas prorroguen el bono por dos años hasta 2025.

Hertha ofrece tasas de interés más altas a los tenedores de bonos

En cambio, el Capital Club ofrece una tasa de interés más alta: 8,5 por ciento en lugar del 6,5 por ciento anterior. A 40 millones de euros, serían 3,4 millones de euros al año que Hertha tendría que pagar a los acreedores.

Sin embargo, la tensa situación financiera del Hertha mejoraría. Después de eso, solo habrá que recaudar alrededor de 20 millones de euros para obtener la licencia, como se dice que exigió recientemente la DFL.

La trampa: Herta necesita la aprobación de los tenedores de bonos antes del 19 de junio para extender el bono. Además, el Hertha debe dar un concepto de cómo quiere pagar dentro de dos años.

El lunes por la noche, se conocieron extractos de una especie de documento de estrategia, en el que se suponía que los tenedores de bonos estaban convencidos de la extensión. En él se presenta en detalle el nuevo socio estratégico, Investor 777. Se dice que los 100 millones de euros de capital que 777 pretende proporcionar en los próximos años tienen como objetivo crear una “transformación económica (…)”.

Al mismo tiempo, Herta explica que la DFL aún no ha otorgado la licencia, principalmente porque aún no se ha pagado la fianza. El club da la voz de alarma: “Si la fuente lo consigue (Hertha, editora) Si no se cumplen estos requisitos, es probable que la DFL no otorgue la licencia al emisor.”

Emocionante: en el documento, Herta deja en claro que la recuperación inmediata es el objetivo desde un punto de vista económico, en concierto con 777.

¿Los financieros van a por ello?

Un dilema, porque los tenedores de bonos podrían enfrentar una pérdida total si Hertha ahora no puede pagar el bono. El precio del periódico ya ha caído un 20 por ciento desde la edición de 2018. Después de que se publicó el plan de Hertha, el precio cayó aún más al 75,3 por ciento (a las 5 p. m.), una señal de que el mercado de capitales es crítico con el rumbo de Hertha.

Recientemente, el director financiero Hersh dijo sobre la lucha por la licencia: “Estamos trabajando duro y confiamos en que podremos hacerlo”.

¡Un componente importante ahora puede ser la extensión del vínculo!