Hertha Berlín: La estrella de Internet Nader El-Gendaoui: “¡No soy un influencer!” | Deportes

El gran sueño de su vida de jugar su primer partido profesional en casa, en el Estadio Olímpico de Berlín, se ha hecho realidad… ¡y cómo!

La estrella de Internet Nader El-Gindawi (27 años), que tiene dos millones de seguidores en Instagram (a modo de comparación: Hertha BSC tiene 314.000 seguidores) y 1,75 millones de seguidores en YouTube, y está en la nube nueve. Sorprendentemente, fue uno de los héroes de un emocionante torneo de copa contra ¡VHS (8:6 NE)!

El Hertha Berlín alcanzó los cuartos de final de la copa gracias a Nader El-Gendaoui, que entró por primera vez como suplente en un partido profesional en el minuto 80. Fuerte: El-Gendaoui participó en la preparación del partido 3 :3 en el minuto 120 y tuvo el valor de marcar un penalti.

El-Gindawi fue el tercer jugador del Hertha Berlín en participar en la tanda de penaltis en su debut profesional. Foto: Agencia de fotografía City-Press GmbH

“Soy nuevo y sólo quiero ver quién se ha puesto en contacto”, sonríe El-Gindawi. Cuando algunas manos quedaron abajo, pensé: “¿Por qué no?”

Pal Dardai, entrenador del Hertha: “¡El-Gendaoui luchó por su vida en cada entrenamiento!”

El entrenador Pal Dardai, de 47 años, dijo: “Tiene balones y anotó en los penaltis donde otros jugadores no levantarían la mano. Se merecía ese compromiso y luchó por su vida en los entrenamientos. Me sentí honrado por eso”.

¡mala suerte! El-Gindawi grita ante el público su alegría por ganar la copa al HSV Foto: Agencia de fotografía City-Press GmbH

Nader, que suele jugar en el Hertha Berlín de cuarta división, no puede creer su suerte: “Aún no me he dado cuenta y necesito unas horas para ello. He luchado por esto toda mi vida y ahora ha llegado el momento. El hecho de que estuviéramos una ronda por delante fue la guinda del pastel: es simplemente indescriptible.

Al-Jindawi continuó hablando de su mundo emocional: “En definitiva, es el fútbol que jugaré toda mi vida. Aunque a algunos siempre les gusta decir que soy influencer, soy futbolista y comparto un poquito de mi vida. Pero si me preguntas a mí y a Google, la respuesta es futbolista, y así me siento yo también. “Espero poder demostrarlo ahora”.

¿Cómo deberían continuar las cosas en el futuro?

Nader, que lleva semanas entrenando con los profesionales todos los días: “Aún no he terminado. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Veamos qué nos depara el futuro. Es genial haber podido devolver el título”. la confianza del entrenador”.

Nader sostiene con orgullo a su hija Imani en brazos. También es una estrella de YouTube en “Al-Jindawi”. Foto: Agencia de fotografía City-Press GmbH

Pero el entrenador Darday también dice: “Siempre soy honesto con los jugadores. Le dije que tienes buenos movimientos. Cuando llegue el momento en que te necesite, juega, esta vez fue así. Un partido antes (Al-Jandawi estaba sentado en Segunda Liga en el banquillo profesional por primera vez; Editor.) Y el marcador es 5:1 contra Elversberg, preferiría traer jugadores jóvenes como Gustav Christensen.

“El-Gendaoui no debería ocupar espacio para ningún jugador joven en el Hertha Berlín”.

El-Gindawi también se beneficia actualmente de las lesiones de varios jugadores de ataque, como Winkler (gastrointestinal), Bence, Balko Dardai y Ebou Maza (todo tobillo). Pero tiene que seguir luchando por cada misión.

Al-Dardai: Nader ya tiene 27 años. Ahora está fuera de la tierra de nadie y en un gran camino. Sin embargo, aquí no se debe quitar ningún lugar a ningún jugador joven. Mi trabajo en el Hertha Berlín es entrenar a jugadores jóvenes, educarlos y crear valores. Nader también debería entender eso.

El sábado en Kaiserslautern (13:00 horas) ¡La próxima aparición de El-Gindawi os espera!

Dardai: “Disfruto trabajando con él. Esta vez me ayudó contra el virus del herpes simple y tal vez la próxima también…”