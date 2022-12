Hertha BSC permitirá que Fredi Bobic pase a la DFB como sucesor de Bierhoff| Deportes

¡Se puso caliente! El entrenador del Hertha, Fredi Bobic (51), pronto podría heredar al saliente Oliver Bierhoff (54) en la Asociación Alemana de Fútbol. Bobic es un favorito allí. El presidente del Hertha, Kai Bernstein (42), le dio luz verde para pasar a la federación.

Bernstein cuando se le preguntó en Kicker si permitiría que Bobik se mudara a la Asociación Alemana de Fútbol: “Sí. Siempre tomo la posición de que los viajeros no deben ser suspendidos”.

Liberar Sí, pero no es gratis, ¿verdad?

Bernstein a Bild: “Todo está muy condicionado para mí. Pero: en caso de que la Asociación Alemana de Fútbol esté interesada en Fredi Bobic y, por lo tanto, se ponga en contacto con nosotros y Fredi se lo tome en serio, tendremos que hablar con franqueza y explicar: ¿Cómo ¿Esto puede funcionar?”

¡Entonces se trata de tarifas de transferencia!

Bernstein: “Freddy tiene un contrato con Hertha. En interés de la asociación, el club y los empleados de Hertha BSC, se debe encontrar una solución razonable y viable para todos. Pero nadie nos ha contactado todavía”.

medio: ¡Si la DFB informa, Bobic deberá pagar una tarifa (contrato Hertha hasta 2024)!

Para comparacion: En el verano de 2021, Bobik se mudó prematuramente de Frankfurt a Hertha. Se dice que los hessianos recibieron 2,5 millones.

¿El Hertha ya está buscando un posible sucesor?

Bernstein a Bild: “Nos habríamos ocupado de eso si realmente hubiera habido una llamada de Frankfurt”.

Herta amenaza con perder a su primer manager.

Pero Bernstein también anuncia buenas noticias en Kicker. Aunque el Hertha registró una pérdida de 210 millones en los últimos tres ejercicios y, según él, atraviesa los momentos más difíciles de la historia del Hertha, dice: “Esta y la próxima temporada están totalmente financiadas”.

¿Esto coincide?

Bernstein a Bild: “Ambos son correctos. No hay relación entre uno y otro. Todavía es muy difícil, pero la licencia está asegurada”.

EL PRESIDENTE: “Una cosa está clara: tenemos que apretarnos el cinturón”. También por los 374 millones que ha invertido Lars Windhorst desde 2019, queda muy poco.

Culpa a los expresidentes: “El Hertha dio el segundo paso antes que el primero y lo estropeó brutalmente”.

Y lo que significa, muy probablemente, es el ex presidente Werner Gegenbauer, los ex directores generales Michael Pritz e Ingo Schiller, el ex entrenador Jurgen Klinsmann y Lars Windhorst, que soñaban con un éxito rápido con estrellas caras.