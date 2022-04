Hijos de criminales dictatoriales en Argentina – mi padre, el asesino

Al mediodía de hoy, aniversario 45 del golpe militar de 1976, la ex Escuela Mecánica Naval ESMA, el centro de tortura más grande del país, se reúne para un evento. Analia y sus amigos vuelven a llamar a la desobediencia.

“Ya no obedeceremos los mandatos de una sola verdad, ya no odiaremos a los que piensan diferente. Ya no obedeceremos a los que buscan el poder por su uniforme, arma o alto rango, pero ya no respetaremos la dignidad de uno”. hombre No obedeceremos el mandato de amor incondicional a los miembros de la familia, no la complicidad familiar, y no acataremos el tratado de paz “.