Homenaje a la leyenda del entrenador de fútbol César Luis Menotti: Palabras desde Argentina

In dieser Woche, in der nicht nur Menschen aus der Welt des Fußballs um César Luis Menotti trauerten, den Trainer aus Argentinien, der 1978 mit seinem Land das erste Mal Weltmeister wurde, sollte man nicht nur traurig, sondern auch dankbar sein: weil wir uns daran erinnern dürfen, was er sagte – über den Fußball und damit auch über die Welt, in der er lebte.