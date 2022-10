Su voto fue el gol de la victoria tardío de Ransford Königsdorfer En una victoria por 2-1 en Hannover No necesariamente útil. Al entrenador de HSV, Tim Walter, no le importó ese viernes por la noche. Ganar la quinta liga consecutiva no solo supo delicioso por el drama. Pero cualquiera que conozca a Walter debe saber que ya tiene la próxima misión en mente, y anotó.

Walter ya había tenido cinco victorias consecutivas al final de la temporada anterior, si agrega la victoria por 2-0 en Braunschweig al comienzo, son incluso seis victorias consecutivas a lo largo de las temporadas. Un ícono en la historia de HSV recientemente logró esta hazaña en una temporada.

HSV: Tim Walter persigue el viejo récord de Branko Zebec

El gran Branko Zebeck (59) se quedó al margen cuando el Hamburgo celebró seis veces seguidas entre los días 27 y 32 de la temporada 1978/79, y finalmente celebró el campeonato.

Un talle más pequeño y de liga por debajo, Walter quiere igualar a Zebeck el fin de semana ante el Kaiserslautern, al menos en las estadísticas. Nunca ha habido una racha de siete victorias consecutivas en la Premier League, debe ser seguida por triples contra Kaiserslautern: en el derbi de la ciudad contra el FC St. Pauli. música futura.