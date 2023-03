El Ministerio Federal del Interior no verificará si se cumplen las sanciones estadounidenses contra los proveedores chinos de equipos de comunicaciones móviles en Alemania. El 23 de marzo de 2023, a pedido, dijo la portavoz del ministerio, Sonia Kok-Golem. No verificamos el cumplimiento de los regímenes de sanciones no europeos. De acuerdo con la Sección 9b de la Ley BSI, los operadores de red alemanes tampoco tienen la obligación de revelar detalles de los acuerdos contractuales con los proveedores. De acuerdo con el Artículo 9b de BSIG, los operadores de red no están obligados a cooperar.Cook explicó en un correo electrónico.













Según uno La ministra del Interior alemana, Nancy Weser, escribió el informe Handelsblatt Supuestamente expresó su preocupación por las relaciones entre Deutsche Telekom y Huawei. Durante una visita a Washington, la política del SPD anunció que quería examinar operaciones. “Esto no se ve bien”.ella dijo, según Handelsblatt. Eso fue antes Informe Handelsblatt de una década conocida de 2019a través del cual Telekom ha asegurado su estructura de red y los contratos existentes con Huawei gracias a las controvertidas sanciones de EE. UU.

Durante años, Estados Unidos ha acusado a Huawei de instalar puertas traseras para los servicios de inteligencia chinos en su equipo de red, lo que Huawei niega. Además, Huawei está muy ligada al Estado chino, mientras que el grupo tecnológico asegura que es una empresa privada independiente. El gobierno de los EE. UU. aún no ha presentado ninguna evidencia para respaldar estas afirmaciones. Sin embargo, Estados Unidos lleva años presionando a sus aliados para que apoyen un boicot a Huawei. Sin embargo, Huawei no está prohibido en Alemania, sirve como un proveedor importante para los tres principales operadores de red y las pruebas de BSI aún no han dado lugar a ninguna objeción. La implementación de sanciones estadounidenses en Alemania no será posible desde un punto de vista legal y objetivo.