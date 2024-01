Huelga general en Argentina: la primera prueba de fuerza de Millay

A partir de: 24 de enero de 2024 16:23

El Presidente Millay de Argentina comenzó su mandato con reformas radicales, y muchas más le seguirán. Ahora la resistencia está aumentando: los sindicatos han convocado una huelga general.

Hace calor y hay mucho ruido: la vida de Karina Nicoletta transcurre bajo tierra. Durante 29 años. Ese es el tiempo que lleva trabajando en el “subdía” del metro de Buenos Aires. Primero como vendedora de billetes, ahora como maquinista de tren, dirigente sindical. Lucha por mejores condiciones laborales para las mujeres, cambios salariales y una mejor protección contra el despido.

Sin embargo, el hombre de 50 años cree que el argentino nunca ha estado en mayor riesgo que ahora, bajo el gobierno del nuevo presidente argentino Javier Mili. Por eso hoy el metro está parado.

“Estoy en huelga para defender nuestra democracia, una vida digna y los derechos por los que hemos luchado como trabajadores. Mis salarios siempre son suficientes para vivir”. Pero con la inflación actual no vale nada, dice Nicoletta. La política actual afecta principalmente a los trabajadores pero también a la clase media y debe detenerse.

La primera prueba de fuerza de Miley

Los poderosos sindicatos argentinos han convocado una huelga general. Fue la primera prueba de fuerza para el presidente libertario de derecha, que asumió el cargo hace seis semanas, con el objetivo declarado de utilizar una “terapia de choque” para curar la actual crisis del país.

El déficit presupuestario de Argentina es crónico, la montaña de deuda es enorme y la inflación fue del 25 por ciento sólo en diciembre. “Hey plata no”, declaró Miley el día de la toma de posesión. Inmediatamente se embarcó en drásticas medidas de austeridad. Se abolieron ministerios, se despidió a funcionarios públicos, se recortaron subsidios y se devaluó masivamente la moneda.

Los derechos de los trabajadores deberían flexibilizarse y las empresas estatales deberían privatizarse. En su opinión, el exceso debería reducirse al mínimo, si fuera necesario, incluso mediante un mandato para eludir al Parlamento cuando no tenga mayoría.

Libertarios de derecha Cosmovisión

Mili, un tanto sermoneador, ve la raíz de todos los males en un llamado socialismo que no sólo derribó a Argentina, sino que amenaza la idea misma de libertad en el mundo occidental, al igual que el feminismo y el movimiento ecologista. Cautivó a la audiencia en el primer viaje al extranjero del Foro Económico Mundial en Davos.

“Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de libertad por varias versiones de lo que llamamos colectivismo”, dijo Miley en Davos. No existen diferencias sustanciales entre comunismo, socialdemocracia o nacionalsocialismo. El discurso, que se celebró en línea, causó sorpresa en Argentina, excepto entre una audiencia ideológicamente centrista.

Milei quiere impulsar un importante paquete de reformas

Se produce cuando Miley necesita asegurar el apoyo del Congreso para su llamado proyecto de ley general: un paquete de reformas de 300 leyes y más de 600 páginas que, entre otras cosas, exige declarar una emergencia pública.

Otorgará al gobierno amplios poderes legislativos especiales. Pero hay resistencia. Los tribunales han cuestionado partes del mandato y el grupo de Miley también buscó enmendar partes de la “ley ómnibus”.

La campana está sonando. Juan Negri, politólogo de la Universidad Torquato de Della en Buenos Aires, dice que Mili sabe que no tiene mucho tiempo: todavía cuenta con un fuerte apoyo entre la población, a pesar de que la situación económica ha empeorado. Miley se aprovecha de esto. En el mejor de los casos, se lograrían avances después de un período inicial difícil, pero: “También existe el riesgo de que aumente la oposición social y política antes de que las políticas de Mili den frutos”.

Los sindicatos luchan, los partidos de oposición esperan

Se espera resistencia hoy. Los sindicatos argentinos son poderosos y están bien organizados. Es un legado de la época del general Juan Domingo Perón y su esposa Evita, los fundadores del peronismo. Estos otorgaron amplios derechos a los sindicatos. El sindicato más grande, sólo la CGT, tiene hoy seis millones de miembros. Si quiere, Argentina se queda quieta.

Sin embargo, los sindicatos, especialmente sus dirigentes, tienen fama de actuar como una mafia y llenarse los bolsillos en lugar de luchar por los derechos de los pobres. Esto los convierte en el perfecto adversario de Millay: en su opinión, son, como los peronistas, una “casta” que bloquea las reformas para enriquecerse.

Los sindicatos trabajan junto a movimientos sociales en conflicto con Miley. Hasta ahora, la oposición peronista se ha alejado de las críticas. Su estrategia parece ser esperar y ver cómo se desarrolla el sentimiento.

El politólogo Negri cree que en una fase tan temprana la huelga general puede convertirse en el objetivo propio de los sindicatos. La guía del metro Nicoletta dice: “Es nuestro deber salir a la calle” y, en mi opinión, el gobierno intenta estigmatizarnos de diversas maneras. Pero Miley necesita entender que no le importan las personas que no le agradan. Una vez elegido, no se le puede ignorar simplemente y no puede gobernar al margen de las instituciones estatales.