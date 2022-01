Hunziker-Ex Tomaso gibt Entrevista: „Ich liebe Michelle immer noch, aber…” – Leute

Jetzt spricht ER!

Moderatorin Michelle Hunziker (44) y Modeerbe Tomaso Trussardi (38) han ben sich nach zehn Jahren Beziehung und sieben Jahren Ehe getrennt. Jetzt spricht Tomaso erstmals seit Bekanntwerden der Trennung Mitte Januar öffentlich.

Und das hört sich fast an, als würde der millionenschwere Italiener die Trennung bereuen. Wäre da kein großes ABER.

„Ich liebe Michelle immer noch“, por lo que Tomaso im Interview mit „Corriere della Sera. “Aber auf andere Art.” Klingt vielsagend, scheint aber nicht mehr als eine Besänftigung der Fans zu sein.

En dem Entrevista wurde Tomaso auch gefragt, ob er sich schon anderweitig umgeschaut habe. Denn al lado – michelle und Tomaso — wurden jeweils mit anderen Begleitern gesichtet. Spekulationen uber Seitensprünge wurden laut.



Tomaso wurde mit dieser Dame auf Ski-Tour in Italien gesichtet: Carlotta Devoto



Tomaso streitet ab, antwortet auf die Frage, fue ihn in den letzten Tagen am meisten gestört habe: „Die Gerüchte uber unsere unwahrscheinlichen Seitensprünge. Es gab keine.

Doch ein Freund von Michelle verriet gegenüber BILD, dass ausgerechnet Schmuse-Sänger Eros Ramazotti (58), mit dem Michelle bis 2009 verheiratet war und Tochter Aurora (25) zeugte, ihr in der Trennungsphase eütze große St. „Sie telefonieren täglich. Auf Eros kann sich Michelle verlassen”.

Tomaso Trussardi teilt gegen Eros Ramazzotti aus

Tomaso teilt im Interview aus: „Heute weiß ich, dass er sagt, er wolle ihr helfen, alles Negative zu überwinden. Aber vielleicht hätte er ihr in anderen Momenten zu Seite stehen sollen. Jeder sollte an seinem Platz bleiben – in der Vergangenheit hat er es schon einmal an Respekt gegenüber der Familie mangeln lassen.” Autsch!

Worauf Tomaso hier anspielt? Auch das verrät er: Auf eine in seinen Augen offenbar respektlose Äußerung von Ramazzotti in einer TV-Show nombres “Happy Evening” en abril de 2021. sie habe im Bett mit ihm nicht gelacht.

Tomaso wird im aktuellen ‘Corriere della Sera’-Entrevista auch gefragt, ob sich die harten Corona-Beschränkungen des letzten Jahres auf die Ehe ausgewirkt haben. En Bérgamo, dem Wohnort des Paares, hatte sich das Virus zu Beginn der Pandemie stark ausgebreitet und zahlreiche Todesopfer gefordert.

Tomaso: „Es stimmt nicht, dass die Ehekrise während des erzwungenen Zusammenlebens begonnen hat. Michelle und ich waren gewöhnt daran, jeden Tag zusammen zu sein, wir führten keine Wochenend-Ehe. Und im Endeffekt ist es eine kreative Zeit gewesen – ich habe neue Ideen entwickelt.”

¿Und wer gast ihm jetzt Trost? Der Modeerbe: „Spontan würde ich antworten: Odino (italienischer Name des nordischen Gottes Odin, Anm. d. R.), mein Windhund. Aber in Wirklichkeit gibt es Menschen in meinem Leben, auf die ich zählen kann. Es sind dieselben wie vor 20 Jahren, viele aus Bergamo, außer den neuen Menschen, die mir gefallen und die ich über meine Leidenschaft für Motoren kennengelernt habe.”