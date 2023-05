iCloud: Apple retiró My Photo Stream el 26 de julio

Apple descontinuará My Photo Stream el 26 de julio de este año. Como resultado, los usuarios pierden la opción de sincronizar hasta 1000 fotos de los últimos 30 días entre sus dispositivos de forma gratuita. Apple apunta a iCloud Photos como alternativa. Sin embargo, en iCloud, solo 5 GB son gratuitos. Para muchas bibliotecas de medios, esto no es suficiente.

Sorprendentemente, Apple anunció la interrupción de My Photo Stream, que se introdujo con iCloud en 2011. De un nuevo documento de soporte El aparece. En consecuencia, el servicio solo se puede usar hasta el 26 de julio de 2023, pero las fotos ya no se pueden cargar desde el dispositivo a partir del 26 de junio de 2023. Apple no etiqueta el fondo de pantalla para la báscula, pero Apple insta a los usuarios a usar iCloud Photos, que no se puede usar con iCloud. El gratuito tiene solo 5 GB, incluso con algunas fotos y videos.

Photo Stream no cuenta para iCloud

Photo Stream era una opción de almacenamiento gratuita que no era de iCloud para sincronizar hasta 1000 fotos de los últimos 30 días en los dispositivos iOS, iPadOS y macOS de un usuario. Los usuarios que no necesitan toda su biblioteca de medios en todos los dispositivos, pero que aún desean tener al menos las últimas grabaciones a mano en todos los dispositivos, pueden hacerlo fácilmente con Photo Stream. La función funciona independientemente de Fotos de iCloud y se puede activar en su iPhone en la configuración de la aplicación Fotos incluso si no se está utilizando Fotos de iCloud. Photo Stream tampoco cuenta para el almacenamiento gratuito de iCloud de 5 GB que viene con cada cuenta de Apple.

Solo es necesario hacer una copia de seguridad de las fotos en Photo Stream

Pero esta libertad pronto terminará. Apple señala que, en el futuro, Fotos de iCloud será la mejor manera de mantener las fotos y los videos que actualice en todos los dispositivos almacenados en iCloud. A partir del 26 de julio de 2023, las fotos de Photo Stream ya no estarán disponibles en iCloud. No hay temor a la pérdida de datos ya que las fotos almacenadas en “My Photo Stream” ya están en al menos uno de los dispositivos personales. Por lo tanto, los usuarios no perderán ninguna foto mientras las fotos originales permanezcan en el dispositivo respectivo. Sin embargo, si la foto solo estaba en la transmisión de fotos, ahora debería guardarse en la biblioteca de medios en el dispositivo correspondiente. Una guía para este proceso en iPhone, iPad, iPod touch y Mac Disponible en el área de soporte de Apple.

Apple también explica cómo configurar Fotos de iCloud. Fotos de iCloud se puede habilitar en cualquier iPhone con iOS 8.3 o posterior, iPad con iPadOS 8.3 o posterior, o Mac con OS X Yosemite o posterior. Luego puede ver las fotos y videos en la aplicación Fotos en su iPhone, iPad, Mac o Apple TV, o en iCloud.com, y sincronizarlos con su PC con Windows usando iCloud para Windows.

Hay un costo potencial asociado con iCloud Photos

Sin embargo, para muchos usuarios, es probable que este paso esté asociado con costos. iCloud Photos carga toda su biblioteca de medios en iCloud, lo que es casi imposible de hacer con los 5 GB gratuitos a menos que tenga muy pocas grabaciones en los dispositivos. El editor tendrá aproximadamente 300 GB de fotos y videos, por lo que habrá que usar el paquete más grande de 2 TB de iCloud+ por solo 9,99 € al mes para restaurar el antiguo estado físico de “My Photo Stream”. Apple también ofrece paquetes más pequeños con 200 GB por 2,99 € al mes y 50 GB por 0,99 € al mes.