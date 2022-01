Ícono de la televisión estadounidense: la estrella de ‘Golden Girls’ Betty White muere a los 99 años

DrLa actriz Betty White, mejor conocida mundialmente por la serie “Golden Girls”, murió a los 99 años el viernes por la noche, informaron las revistas estadounidenses People y Deadline, citando al director Jeff Whitgas.

En la serie sobre cuatro ancianas en un apartamento compartido, White interpretó a la ingenua viuda Rose Nylund. Todas sus coprotagonistas murieron antes que ella: la serie madre Sophia (Estelle Getty) en 2008, Dorothy (Beatrice Arthur) en 2009 y Blanche (Mclanahan Street) en 2010.

Hace unas semanas, le dijo a People en una entrevista: “Tengo mucha suerte de estar sana a esta edad y sentirme bien”.

De izquierda a derecha: Bea Arthur como Dorothy Petrillo Zburnak, McClanahan Street como Blanche Devereaux, Estelle Getty como Sophia Petrillo y Betty White como Rose Nylund

El 17 de enero, cuando White cumplió 100 años, se dijo que un programa especial en el canal de noticias CNN conmemoraba su vida. CNN informó el viernes que se planeó un cambio en vivo para su fiesta de cumpleaños. “A todo el mundo le encanta la fiesta, y esta fiesta va a ser genial”, declaró White hace una semana. “Estamos agradecidos por las décadas de alegría que han brindado a todos”, citó el locutor a los productores de la película, Steve Butcher y Mike Trinklin.

La carrera estándar de Betty White

White, nacida en 1922 en el estado estadounidense de Illinois, comenzó su carrera mucho antes del programa “Golden Girls”, que se emite en Estados Unidos desde 1985 y desde 1990 también en Alemania.

Inmediatamente después de la secundaria, consiguió sus primeros papeles pequeños en televisión y teatro a finales de los años 30 y 40, después de lo cual apareció principalmente en programas de entrevistas y juegos. Incluso después de “Golden Girls” continuó obteniendo papeles en televisión y cine. En 2009 interpretó a Sandra Bullock y Ryan Reynolds en la comedia “Even is the bride”.

Su nombre figura ahora en el “Libro Guinness de los Récords” como artista de televisión con la carrera más larga. Una vez dijo: “No hay ningún secreto detrás de esto”. “Me alegro de haber podido tener la carrera que tuve. Amé cada minuto. Estoy agradecido de que la gente haya sido tan amable conmigo todos estos años. Soy la anciana más feliz sobre dos piernas”.

White, que se ha casado tres veces y no tiene hijos, también ha trabajado como productora y ganó decenas de premios, incluidos varios Emmy.

White dijo a la revista People en su 99 cumpleaños que “ha estado muy sana”. También es importante: “Sentido del humor. Ver el lado positivo y no pensar demasiado en lo negativo, esto quita mucha energía”.

Biden escribió: “Ella es un ícono cultural”.

La actriz con el aspecto característico de una abuela canosa y un rápido sentido del humor demostró que encaja bien, feliz e inquisitiva y, a pesar de todos sus éxitos, es modesta.

“No me gusta salir a comer algo elegante”, dijo una vez a la revista Parade. “Me gustan las cosas sencillas, las salchichas, las hamburguesas, las papas fritas, sin especias ni salsas. No me gustan las cosas particularmente dulces, excepto las barras de chocolate y la tarta de limón de mi novia”.

Betty White en 1965

“Betty White ha puesto una sonrisa en el rostro de generaciones de estadounidenses. Es un ícono cultural que extrañaremos profundamente”, escribió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Twitter después de que se conociera su muerte.

El ejército estadounidense también se despidió. A través de una cuenta de Twitter, el Ejército agradeció a White por su servicio militar voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. “Una verdadera leyenda dentro y fuera de la pantalla”.

La estrella del pop Cher recordó su primer encuentro con el ganador de múltiples premios Emmy en Twitter. Sus lágrimas lloraban y se sentía como una niña de nuevo. “Qué vida tan extraordinaria”, escribió la presentadora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres. “Estoy agradecido por cada segundo que tuve con Betty White”. La gente pone flores en la Estrella Blanca en el Paseo de la Fama.