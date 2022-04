Importaciones de gas: cuán dependiente es Alemania de Rusia

Instrucciones



¿Cuáles son las consecuencias de detener el suministro de gas a Polonia y Bulgaria en este país? ¿Está garantizado el suministro? ¿Y qué pasa si Rusia también detiene las entregas a Alemania? Las preguntas y respuestas más importantes.

¿Cuánto gas natural recibe todavía Alemania de Rusia?

Alemania obtiene gas de Rusia principalmente a través del gasoducto Nord Stream 1, que transporta gas natural aquí a través del Mar Báltico. Si bien la participación de los envíos de gas ruso en Alemania fue del 55 por ciento el año pasado, actualmente es del 35 por ciento, según el Ministerio de Asuntos Económicos. Para fin de año, se reducirá a alrededor del 30 por ciento, principalmente a través de la compra de gas natural licuado, el llamado gas natural licuado. Para el verano de 2024, el gobierno federal está considerando la posibilidad de una reducción adicional de la cuota al diez por ciento del consumo.

¿Está asegurado el suministro de gas en Alemania?

Si y no. Depende del período de tiempo que estés viendo. “La seguridad del suministro en Alemania está actualmente garantizada”, dice la Agencia Federal de Redes. Agregó que “la suspensión de los envíos de gas ruso a Polonia y Bulgaria aún no ha afectado la seguridad de los suministros en Alemania”. Sin embargo, un informe reciente del Ministerio de Asuntos Económicos al Bundestag habla de “un grave riesgo de que la situación se intensifique aún más y que los proveedores de gas rusos no cumplan con sus obligaciones contractuales o lo hagan solo de forma limitada”. Esto será fundamental para la situación del suministro de gas de Alemania a corto y medio plazo. El trasfondo es la exigencia de Rusia de procesar los pagos en rublos, a lo que se oponen los países del G7.

¿Por qué el gobierno federal tiene dificultades para deshacerse del gas natural de Rusia?

El gobierno federal teme consecuencias de largo alcance para la economía, entre otras cosas. El canciller Olaf Schultz ha dejado claro varias veces que, desde el punto de vista de Berlín, ramas enteras de la industria en Alemania se verían amenazadas en tal situación. El Ministerio de Asuntos Económicos prevé una recesión, es decir, una contracción de la producción económica, si se detienen las entregas.

¿Qué sucede si Rusia también detiene las entregas a Alemania?

Entonces entra en vigor el nivel más alto del plan de contingencia de gas, el nivel de emergencia. La agencia de la red luego distribuye el gas, que se ha vuelto escaso. Ciertos grupos de consumidores gozan de una protección especial por ley y deben ser abastecidos de gas hasta el final si es posible. Esto incluye viviendas e instalaciones sociales como hospitales, así como centrales eléctricas a gas que también proporcionan calor o son necesarias para generar electricidad.

La primera fase del plan de contingencia entró en vigor a finales de marzo. Desde entonces, un equipo de crisis compuesto por expertos de los proveedores de energía y representantes de las autoridades ha monitoreado la situación del suministro casi todos los días. Al mismo tiempo, la agencia de red está recopilando datos de los operadores de red y pronto también de los principales consumidores para poder reducir los volúmenes de entrega de emergencia. Así que Alemania se está preparando para una situación de emergencia.

¿Cómo evalúa el gobierno federal la situación en este país?

Según el gobierno federal, por el momento no habrá ningún impacto en la seguridad del suministro de gas en Alemania. Sin embargo, las autoridades responsables monitorearon de cerca la situación en este país. Por ahora, el ministro de Economía, Robert Habeck, dijo que “no era necesario” anunciar la siguiente fase del plan de contingencia del gas. Según él, el gas sigue fluyendo hacia el país como de costumbre. Sin embargo, no puede descartar que Alemania también esté infectada. “La demolición de los suministros de gas en este momento empujaría a la economía alemana a la recesión”, dijo el político ecologista. Pero las empresas energéticas alemanas que compraron gas ruso actuaron de acuerdo con el contrato. Pagan en euros y luego Gazprombank convierte el dinero en rublos. La pregunta es si Rusia es suficiente.

El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, tampoco ve señales de restringir el suministro de energía de Rusia. “No hay indicios de que la parte rusa detenga las entregas”, dijo.

¿Qué papel juegan las instalaciones de almacenamiento de gas en Alemania?

Las instalaciones de almacenamiento de gas compensan las fluctuaciones en el consumo de gas, formando así una especie de sistema amortiguador para el mercado del gas, y también en términos de precio. Los tanques de almacenamiento generalmente están bien llenos cuando comienza la temporada de calefacción de otoño. Los niveles de llenado luego disminuyen hasta la primavera. Habiendo tenido tanques de almacenamiento en niveles de llenado históricamente bajos en inviernos pasados, deberían llenarse mejor el próximo invierno. La nueva ley de almacenamiento prevé esto. Debe asegurarse de que esté lleno en un 90 por ciento el 1 de diciembre. Alemania tiene la mayor capacidad de almacenamiento de gas natural en Europa Central y Occidental. Queda mucho por salvar antes de esa fecha: el nivel de llenado el lunes fue del 33,5 por ciento y la tendencia es al alza.

¿Qué efectos podría tener la suspensión de las entregas en Polonia y Bulgaria sobre los precios al consumidor final?

“Son inevitables más aumentos de precios para los hogares, incluso si los precios están estancados”, dice Udo Severding, experto en energía del Centro de Asesoramiento al Consumidor en Renania del Norte-Westfalia. Aconseja a los consumidores que reduzcan costes: “Ahorren energía como locos”. Cualquiera que pueda usar el verano debería reducir el consumo en el invierno, por ejemplo, aislando las tuberías de calefacción o cerrando las ventanas. Es más fácil encontrar artesanos en verano que en invierno. Recomendó a los inquilinos que asignen fondos para los grandes pagos adicionales esperados. “También puede tener sentido aumentar los descuentos durante el año”.

En el pasado, el gas también llegaba a Alemania a través de la ampliación del gasoducto Yamal, que ahora está cerrado. ¿Cuál es la importancia de este gasoducto para el suministro de gas natural?

Nada por el momento. Desde alrededor de Navidad, no ha fluido gas a través de este gasoducto a Alemania la mayoría de los días. La mayor parte del gas ruso fluye a través de Nord Stream 1. El resto llega a Alemania a través de Waidhaus en Baviera.

¿Cuánto dinero fluye de Alemania a Rusia para el suministro de energía?

La cantidad de dinero que fluye todos los días del suministro de energía de Alemania a Rusia no se puede determinar claramente. Una mirada a 2021 puede ser útil para obtener una cifra aproximada: el gobierno federal afirma que cerca de 61 millones de euros fluyeron de Alemania a Rusia por día para petróleo, carbón y gas ese año.

Este total puede diferir del total actual por varias razones, por ejemplo porque el volumen de importaciones ya ha disminuido después del inicio de la guerra de Ucrania, o porque los precios han cambiado o porque es posible que el volumen de gas utilizado para calcular el 2021 parte fue enviada a otros países de la UE. Según estimaciones de la economista Simone Tagliapitra del Bruegel Economic Institute, la Unión Europea gastó a principios de abril 15 millones de euros al día en carbón de Rusia, unos 400 millones de euros en gas ruso y 450 millones de euros en petróleo del país.