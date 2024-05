Impresionante aumento: por eso los chinos compran oro sin restricciones

El precio del oro ha aumentado en los últimos meses. Una de las razones principales: el banco central de China está acaparando el metal precioso. ¿Qué hay detrás de esto?

China sube el precio del oro. El otoño pasado comenzó un repunte notable y, en abril, el metal precioso se encareció más que nunca, situándose en más de 2.400 dólares la onza. El precio ahora ha bajado un poco. Pero el precio del oro ha aumentado aproximadamente un 12 por ciento desde principios de año. Aumento desde el otoño pasado: 40 por ciento, impulsado principalmente por la demanda de China. Particulares, fondos y el Banco Central de la República Popular China están comprando oro en cantidades récord.

Oro, onza troy 2.324,05

La demanda en China no es la única razón del rápido aumento. Las razones tradicionales también influyen: el oro se considera un refugio seguro en tiempos de crisis geopolíticas, incluida actualmente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la guerra en la Franja de Gaza. Los recortes de tipos de interés prometidos por la Reserva Federal de Estados Unidos desde principios de año también provocaron un aumento de los precios del oro. El metal precioso sin intereses, utilizado a menudo como cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda, se ha vuelto más atractivo.

Pero por el momento parece que el precio del oro no está determinado principalmente por factores económicos, sino principalmente por la demanda de China. En las últimas semanas, el precio del oro ha subido, a pesar de que la Reserva Federal indicó que recortará los tipos de interés más tarde de lo previsto. Continuó la compra excesiva de metales preciosos negociados en dólares, a pesar del aumento del valor del dólar frente a casi todas las principales monedas del mundo, lo que encareció la materia prima.

En los últimos 17 meses, a partir de noviembre de 2022, el banco central chino ha aumentado constantemente sus reservas de oro. En los últimos dos años, ha comprado más oro que cualquier otro banco central del mundo. La razón: al igual que otros países emergentes, China quiere que sus reservas de divisas dependan menos del dólar, la moneda de reserva global. Después del ataque a Ucrania, Estados Unidos tomó medidas de gran alcance para excluir al Estado ruso y a las empresas del país del sistema financiero internacional. Incluso las reservas de dólares de Rusia han sido congeladas.

En este contexto, el banco central chino no sólo está comprando más oro, sino que también está vendiendo bonos del gobierno estadounidense. Según la agencia de noticias financieras Bloomberg, en marzo la República Popular China tenía este tipo de títulos por un volumen de aproximadamente 775 mil millones de dólares. Antes del ataque ruso todavía era de 1,1 billones de dólares. Sin embargo, según el Consejo Mundial del Oro, el metal precioso actualmente representa sólo el 4,6 por ciento de las reservas de China. Para ponerlo en perspectiva: en la India este porcentaje es casi el doble y en Alemania ronda el 70 por ciento.

Pero no es sólo el Banco Central de la República Popular el que atesora oro, también lo compran inversores privados. Esto se debe a que las inversiones alternativas no resultan muy atractivas. Por un lado, el mercado inmobiliario, en el que la mayoría de las familias han invertido sus ahorros, atraviesa una grave crisis. Por otro lado, en el mercado bursátil local las cosas van mal desde hace tiempo. Debido a los controles de capital de la República Popular, los inversores privados chinos no pueden expandirse fácilmente a los mercados extranjeros.

Según el New York Times, las compras totales de oro de China en 2023 fueron un nueve por ciento más altas que el nivel del año anterior. En el primer trimestre de 2024, alcanzó al menos el seis por ciento. A la luz del auge, ahora también han participado los fondos de cobertura chinos. A pesar del aumento, todavía ven claramente margen de mejora.