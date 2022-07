Incidentes aún altos – número de casos actuales el 13 de julio

a: eric agudo

El virus Corona todavía prolifera en Offenbach, Hanau y Darmstadt. RKI publica datos actuales sobre nuevas infecciones, incidencias y muertes.

Offenbach – Fue hace más de 2 años Coronavirus Para la vida cotidiana en Offenbach, Hanau*Darmstadt. Cada día se suman decenas de nuevas infecciones. Los valores actuales del Instituto Robert Koch para Hess se pueden encontrar en los gráficos a continuación en este artículo.

Según el conocimiento actual, el virus Corona se originó en el área metropolitana de la ciudad china de Wuhan a fines de 2019. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud clasificó la pandemia de Corona como una “emergencia de salud de importancia internacional”. .

Al comienzo de la epidemia, alrededor de Offenbach, Hanau y Darmstadt, la variante original, la variante alfa y más tarde, era altamente contagiosa. tipo delta del virus coronaque causan infección. A mediados de marzo de 2020, poco más de tres meses después del estallido de la epidemia en China, se impuso un confinamiento en todo el estado de Hesse. Las escuelas y las guarderías han tenido que cerrar, y ya no se permite la venta minorista de alimentos y servicio al cliente en el lugar. Después de una breve fase de relajación entre mayo y octubre de 2020, el confinamiento nacional volvió a entrar en vigor entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, aunque con medidas más flexibles que el primer confinamiento.

A principios de 2021, comenzó una campaña de vacunación en Offenbach, Hanau y Darmstadt. Si bien inicialmente se recomendaron dos vacunas corona, la reducción de la protección contra la propagación de vacunas y la ola de omicrones durante todo el año significa que la recomendación de vacunación se ha ampliado para incluir una vacunación de refuerzo contra el curso agudo de la enfermedad de Covid-19.

Sin embargo, el número de casos de coronavirus estará en un nivel récord en 2022. Sin embargo, en El 2 de abril de 2022 se levantaron la mayoría de las restricciones del coronavirus en el estado de Hesse. En una cumbre del gobierno federal el 16 de febrero de 2022, los jefes de los estados federales y el gobierno federal en torno al canciller Olaf Schultz acordaron una relajación gradual y amplia de las medidas preventivas anteriores. por ejemplo, en Supermercado alrededor de Offenbach, Hanau y Darmstadt No más máscara necesaria.

Nota del editor sobre la transparencia: Los números de casos de RKI pueden diferir de los de los estados federales individuales. Una de las razones de esto es la longitud de las vías de transmisión entre el RKI y las autoridades sanitarias responsables. Tablero Covid-19 de RKI También se puede ajustar a lo largo del día. El RKI también advierte: es posible que la disminución de la incidencia no refleje el proceso de infección real, sino que se deba a un sistema de prueba y notificación excesiva. Además, puede jugar un papel en por qué algunas personas no obtienen su autoprueba positiva o no pasan la prueba rápida con una prueba de PCR. Entonces no aparecerá en las estadísticas.