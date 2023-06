“Indiana Jones 5”: la película de Harrison Ford amenaza con ser un gran desastre

Harrison Ford regresa a la pantalla grande en su icónico papel.Foto: www.imago-images.de / imago imágenes

Es uno de los eventos cinematográficos más importantes del año: “Indiana Jones and the Wheel of Destiny” se estrena en los cines alemanes el 29 de junio. Harrison Ford vuelve al papel principal. Sin embargo, de ninguna manera está garantizado que la secuela será un éxito de taquilla, ya sea, pero no solo, porque las mentes del anterior “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” se separaron.

Mientras tanto, están los primeros votos de los críticos sobre la secuela. Esto pinta un cuadro mixto. En cualquier caso, las previsiones anteriores son sombrías.

Reseñas blandas de “Indiana Jones 5” con Harrison Ford

Ahora que se han hecho cuatro películas, surge la pregunta con cada franquicia: ¿Tiene sentido otra secuela, o todo simplemente se repite? en “Tomates podridos“Hay muchas opiniones por ahí.

La mala noticia: el puntaje del nuevo afiliado de Indiana Jones es solo del 59 por ciento en este momento, lo cual no es muy bueno. Dado que la película aún no se ha estrenado en los cines, la puntuación de la audiencia se ha perdido. Todas las reseñas anteriores provienen de periodistas de cine.

Derek Smith deRevista inclinadaÉl es uno de los que son particularmente duros con la película de gran éxito. Su veredicto: “El único pasado que la Rueda del Destino quiere saquear es la gloria de sus predecesores”. De manera similar, Rachel Wagner sugiere:Raquel Reseñas::

“Es como si hubieran tomado un set de Indiana Jones e hicieron algo que vagamente se ve y suena como lo que conocemos y amamos”.

La atractiva actuación de Harrison Ford ha sido elogiada en muchas reseñas, pero si la estrella puede salvar la película parece ser otra cuestión. “Aparte de Ford, a la película le resulta difícil lograr el recuerdo de sus predecesores”, dice Sarah Mosniecki en “Pero ¿por qué es eso?“.

Amargas expectativas para ‘Indiana Jones 5’

Las primeras críticas de la película también se ven impulsadas por un pronóstico de taquilla temprano publicado en “El tiempo de entregaSe puede encontrar Según esto, la secuela solo podría recaudar 60 millones de dólares estadounidenses cuando se estrenó en los EE. UU. A modo de comparación: “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal” todavía recaudó 100 millones de dólares cuando entró las listas de éxitos de cine de 2008.

Sin embargo, el hecho de que las opiniones de los críticos y los aficionados profesionales a menudo difieran, especialmente cuando se trata de éxitos de taquilla del gran cine, da esperanza. Tal vez el factor de culto finalmente lo logre, aunque el tráiler a veces provoca el ceño fruncido.

Los fanáticos ya están en crisis

En las redes sociales, muchos fanáticos se indignaron por el supuesto aspecto “despertado” o políticamente correcto de la película. La razón de esto fue, por ejemplo, un diálogo en el que el personaje principal Helena Shaw (interpretada por Phoebe Waller-Bridge) insinuaba que les robaba a los nativos, después de que Indy se diera cuenta de que en realidad estaba luchando contra los nazis.